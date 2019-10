Luis César: “En estos momentos la mente nos pone a parir”

Luis César Sampedro reconoce que los once partidos sin ganar que encadenan sus futbolistas están pesando mucho a nivel mental y de confianza. “La mente te habla y es calculadora y a veces te habla mal. A mí la mente después de perder el otro día en casa no veas lo que me decía, me hablaba fatal. En estos momentos la mente nos pone a parir. Estamos en una fase en la que ganar un partido el futbolista por momentos piensa que es como imposible, que es como subir al Himalaya. Estamos tratando de corregir todas las miserias tácticas que tenemos y la cabeza no funciona como debería, pero funcionará”, aseguró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El técnico gallego espera conseguir cambiar esa sensación y convertir a sus futbolistas en un equipo con “mentalidad ganadora”. “Estamos convencidos de que lo podemos hacer mejor, que lo sabemos hacer mejor y tenemos que convertirnos en un equipo con mentalidad ganadora. Mentalidad ganadora. Eso es en lo que tenemos que convertirnos”, indicó.

Con respecto a las posibles variaciones en el once inicial de cara a la visita de mañana al Sardinero, el entrenador blanquiazul señaló que “puede haber más de dos cambios”. “Ahora vosotros decís el titular. Podéis llamarle revolución o evolución. No es conveniente que yo le diga al rival lo que vamos a hacer. Es mejor que lo vean ahí”, declaró.