Lucho, sobre los cinco mil de Riazor: “Serán una pieza fundamental”

Es una de las grandes noticias de la temporada. En el último partido del Deportivo en Riazor, la Xunta de Galicia ha autorizado que puedan acudir cinco mil personas, la cifra más alta de todo el año. El récord estaba en la primera jornada, ante el Salamanca, con tres mil. El equipo se jugará la salvación delante de su gente. “Es algo que he estado anhelando durante todo el año. Es un orgullo que puedan estar los aficionados apoyándonos. Pienso que serán pieza fundamental”, indica Lucho García, que será el portero titular del cuadro blanquiazul.

Para asegurarse su presencia en la Primera División de la Federación, el Dépor necesita ganar al Langreo y que el Numancia no saque los tres puntos de su visita a Ferrol. El partido de A Malata es el sábado, y Lucho, como ya dijo Lara, no tiene pensando ponerse delante de la televisión para ver el encuentro: “No se ha concretado nada. No se ha hablado en el vestuario. Nos centramos en preparar el partido del domingo y estar preparados. A mi no me gusta verlo, me da impotencia ver que no depende de mi”

Parte de la hinchada, viendo la trayectoria del equipo, cree que tocará sufrir hasta el final y jugársela en la última jornada en Los Pajaritos ante el Numancia. En el vestuario, dicen estar preparados para todo, aunque esperan poder cerrar el objetivo el domingo. “No es una semana diferente. Llevamos varias semanas jugándonos mucho. Jugamos siempre con presión. Tiene un toque especial porque podemos certificar por lo que venimos luchando.Veo al equipo preparado. En los momentos de tensión, que teníamos que ganar sí o sí, son los que mejor se nos han dado”.

Rubén de la Barrera tendrá la importante baja de Keko Gontán, con una rotura de fibras en los isquiotibiales. Recupera a Beauvue, que no pudo viajar a Luanco por molestias en la rodilla.