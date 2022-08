Lucas Taibo y Noel ayudan al Deportivo

Lucas Taibo seguirá su carrera deportiva en el Sporting de Portugal. Noel ya viste la camiseta del Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl González. Los dos canteranos tomaron la decisión de dejar el Deportivo este verano, pero los dos, defensa y delantero, no han se han marchado gratis y tanto el cuadro luso como el español han negociado sus traspasos con los dirigentes deportivistas.

Ambos casos tienen ciertas similitudes: perlas de las categorías inferiores que no tenían contrato profesional, contrato que el Dépor les ofreció pero que tomaron la decisión de no continuar en A Coruña. Pero su salida no será a coste cero. Sobre la del atacante de Silleda habló el presidente Antonio Couceiro el pasado 6 de julio: “En el caso de Noel, el club comprador es el Real Madrid y el Real Madrid es un club señor. El Real Madrid en este tipo de situaciones negocia con los clubes, y tratamos de llegar al mejor acuerdo posible"

Con Lucas pasa lo mismo. El central pidió al Sporting de Portugal que negociase su traspaso con el Dépor aún sabiendo que se podía ir gratis. La oferta lusa es irrechazable, pero el futbolista han querido ser agradecido con la entidad donde se ha formado. Es deportivista, ha estado años en la base y ha querido salir de la mejor manera posible y ayudando al club en lo que pudiese. De hecho, las conversaciones se alargaron un poco y el zaguero se incorporará dos semanas tarde al equipo sub 19, con el que jugará la Youth League.

Lucas Taibo se proclamó campeón de España con la selección gallega sub 16, marcando un gol en la final. El zaguero se despidió del Dépor a través de sus redes sociales: “No es fácil despedirme de este club después de tanto tiempo. Han sido siete años espectaculares en los que he vivido experiencias inolvidables (…) siempre llevaré en el corazón a esta gran familia. Gracias Deportivo”