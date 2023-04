Lucas: “Sin Lucas Pérez, el Deportivo ya ha ganado partidos tanto en casa como fuera”

Lucas Pérez se perderá la visita del Deportivo al Córdoba del próximo domingo a las 18:00 horas por sanción, ya que vio ante el Ceuta su quinta tarjeta amarilla. El de Monelos está convencido de que sus compañeros pueden lograr la victoria, a pesar de su ausencia. “Así dicen las reglas del fútbol. En algún momento tenía que ser la quinta amarilla, ha tocado en este partido y qué se le puede hacer, a verlo desde la tele y animar a los compañeros. Y desearles mucha suerte, que ya sin Lucas Pérez han ganado partidos, tanto en casa como fuera de casa”, declaró en la zona mixta del estadio de Riazor, tras la victoria por la mínima contra el equipo ceutí.

El atacante coruñés asistió a Alberto Quiles en el gol de la victoria. “Yo levanté la cabeza, vi que llegaba Quiles en muy buena piosición y se le intenté poner lo mejor posible. Para que hiciera lo que viene haciendo durante estos años con el Dépor y que sirva para los tres puntos. Una asistenmcia más para mí, un gol más para Quiles y tres puntos más para el Depor. Eso es lo más importante”, comentó.

La primera parte fue bronca, con varias protestas al colegiado Sánchez Sánchez. “La sensación que tengo es que hemos jugado un partido contra el mejor equipo de la segunda vuelta. Darles la enhorabuena por el trabajo que están haciendo y, al final del partido, se lo he dicho, y no solo por el partido de hoy. Pienso que pueden conseguir el objetivo. Y después, el partido, yo espero ver mañana vuestro resumen y vuestras crónicas de quién ha sido el actor principal de todo esto, que ya lo sabéis, no lo voy a decir yo y ha sido un partido bronco y un partido donde hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido”, apuntó Lucas Pérez.

Molestias en el aductor

El ariete blanquiazul aprovechará este fin de semana de parón para recuperarse de unas molestias en el aductor que lleva arrastrando en las últimas semanas. “El aductor lleva un mes dándome la lata un poco. Creo que es por el cambio de césped. Entre que lo tenía cargado desde hace un tiempo atrás y, al seguir entrenando y jugando, se me ha abierto y ahora a recuperar, pero me encuentro bien físicamente”, aseguró.

El Deportivo de La Coruña está ahora a dos puntos del Alcorcón, y a uno, más el 'golaverage' del Real Madrid Castilla, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato de la Primera RFEF. “La visión es la misma de cuando estábamos a cuatro puntos, a cinco, a dos. Nadie le va a regalar nada a nadie. Esto va de que el que menos errores cometa creo que es el que va a poder aprovechar la oportunidad. Cada partido hay que sacar los mayores puntos posibles. Pero si se los deja el Deportivo o los gana el Deportivo, también los pueden ganar los otros y también se los puede dejar”, finalizó el delantero deportivista.