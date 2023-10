Lucas Pérez: “Tuvimos miedo, esta imagen no se va a volver a repetir”

Lucas Pérez compareció en zona mixta para analizar la derrota sufrida ante el Celta Fortuna por 0-1. “La valoración es que estamos decepcionados. Tristres por la imagen que hemos dado, que no ha sido la que queríamos, la que veníamos dando. Y esto son cosas del fútbol. Cuando llegué el año pasado, sabía que esto podía pasar. Una racha mala esta temporada. Y en la vida te caes, te levantas, te caes, y así sucesivamente. Ahora hay que tragar saliva, trabajar y no hay otra solución. Hay que estar con la cabeza alta. Pedir disculpas por al imagen, que no se va a volver a repetir, y queremos ya que llegue mañana, que se olvide cuanto antes y apoyarnos y animarnos entre nosotros, y entrenar y trabajar. Entiendo que la gente esté decepcionada. El primero soy yo. Eso que lo tengan muy claro. Lo único que les puedo decir desde aquí es que nosotros no vamos a bajar los brazos”, declaró.

Con respecto a la mala primera parte de los blanquiazules, el de Monelos señaló: “Considero que la primera parte no estuvimos bien. Pienso que tuvimos miedo. Sabíamos que veníamos de una dinámica que no era buena, de perder en un partido en el que te marcan en el 92 y en el 96. Es una derrota dura, veníamos de ahí y tuvimos ese miedo de enfrentarnos con el filial de tu rival, en Riazor, con todo lo que conlleva las ganas de la gente y eso nos afectó en la primera parte. En la segunda, sí que fuimos mano a mano y creo que estuvimos mejor y más por corazón que por fútbol. Es mi opinión”.

El Deportivo visitará el domingo a las 18:00 horas a una Ponferradina que marcha tercera, con 15 puntos en su casillero. Lucas Pérez confía en que el equipo recupere la confianza de cara a ese desplazamiento. “Se trabaja en el día a día, esforzándonos con lo que diga el míster, apoyándonos entre nosotros. Y sabemos que los únicos que lo podemos levantar somos nosotros. Ahora viene un rival difícil, que lo está haciendo muy bien, pero considero que la mayor dificultad ahora mismo pasa por nosotros, por volver a encontrarnos y volver a tener buenas sensaciones”.