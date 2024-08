Lucas Pérez, tras dar el pregón en María Pita: "Alguna lágrima ha caído pero las he contenido"

Lucas Pérez fue el encargado de dar el pregón de las fiestas de A Coruña. Desde el balcón del Ayuntamiento en la plaza de María Pita, y ante más de nueve mil personas, el capitán del Deportivo hizo un discurso natural y espontáneo. Llevaba un discurso escrito, pero decidió improvisar. Se acordó de Arsenio, del ascenso del Leyma Coruña a la liga ACB, del Dépor ABANCA... hasta que habló de sus abuelos, cuando ya no pudo contener la emoción.

???? Máis de 9.000 persoas asistiron hoxe ao pregón do deportivista Lucas Pérez, que marca o punto de partida das #FestasMaríaPita2024.



A alcaldesa, Inés Rey, acompañou ao capitán branquiazul no acto inaugural dos festexos. pic.twitter.com/nbCEv6w2up — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) August 1, 2024

Después del pregón, Lucas atendió a DEPORTES COPE CORUÑA para contarnos cómo se sintió

¿Cómo estás?

No esperaba ponerme tan nervioso, pero sí fue un momento donde me vinieron muchos recuerdos, todo lo que he luchado. lo que me ha costado... es un orgullo al trabajo bien hecho y al sacrificio que es el deporte. A nivel personal, estoy satisfecho por este año y medio que llevo en Coruña y el cariño que he recibido. He estado muy a gusto y muy feliz. Y por el tema de mis abuelos: cada momento que vivo y que no puedan estar conmigo, es una deuda que tengo pero la vida es así y no puedes cambiarla. Solo quiero que ellos estén orgullosos

Te has emocionado, ¿cayó alguna lágrima o te has podido contener?

Alguna ha caído pero las he contenido. Son momentos que suelo vivir en casa, recordando los momentos que he vivido con ellos. Soy lo que soy gracias a ellos. Que se sientan orgullosos, que el tiempo que han dedicado para criar a un niño de dos años haya merecido la pena

¿Todo lo que has peleado ha merecido la pena después de dar el pregón de tu cuidad y ante tu gente?

Sí, tengo que dar las gracias al deporte, al fútbol. Siempre soñé con ser jugador de fútbol. Me ha costado, como a muchos deportistas, y yo estoy muy orgulloso de haber conseguido todo esto. Dar el pregón de tu ciudad para inaugurar las fiestas es algo muy importante y otra cosa más conseguida que me llevo