Lucas Pérez: “En casa y fuera, la ambición tiene que ser la misma, la de ganar”

Lucas Pérez recibió esta mañana el Trofeo al Mejor Jugador del mes de enero en la ciudad deportiva de Abegondo e hizo hincapié a la necesidad de dar un plus en los encuentros a domicilio. “Fuera de casa tenemos que dar ese plus. Ahora tenemos dos partidos muy complicados y lo veo con muchas ganas. La plantilla está concentrada y sabe de la importancia que tenemos este domingo. Estamos ahí, pero no solo lo estamos viendo a nivel nuestro sino de todos los equipos que les está costando sacar las puntos, tanto en casa como fuera”, declaró.

Con respecto a la búsqueda de motivos para el rendimiento más bajo lejos de Riazor, el delantero coruñés explicó: “No es lo mismo jugar en Riazor para el equipo rival que en su propio campo, que en su propia casa. Allí viene el Deportivo y es una motivación extra. El otro día, en San Fernando, creo que fue la mejor entrada de la temporada y eso les da una motivación extra y es lógico. Es algo determinante y, además, que hay campos donde no conocemos las dimensiones, el estado del césped, que no son excusas pero que también merman. Ahora, el del Sanse es un campo difícil. Ya he jugado allí. Es un buen campo y no veo mejor rival para sumar y quién sabe, igual si se dan los resultados, podemos ponernos en la posición que todos queremos pero no va a ser fácil”, declaró.

El ariete de Monelos dejó claro que el Deportivo de La Coruña debe salir con la misma determinación en todos los encuentros. “La ambición es desde el primer partido. Tanto si es en casa como fuera, la ambición tiene que ser la misma, la de ganar. Ahora vamos dos partidos seguidos fuera y lo que tenemos que hacer es trabajarlo y poder conseguir tres puntos porque creo que consiguiéndolos podemos estar más cerca del primer puesto, que es lo que queremos todos”.

En Matapiñonera podría debutar con la elástica blanquiazul Arturo, que no estuvo a la disposición de Óscar Cano el pasado fin de semana por sanción. Lucas Pérez está jugando hasta ahora como delantero referencia, pero cuenta con experiencia en cualquier posición ofensiva. “A lo largo de mi carrera, he jugado en banda, arriba solo, con otro compañero. En el caso de Arturo hay que conocerlo y encontrar ese feeling. Pero bienvenido, sea”.

Precisamente en cuanto a las tarjetas amarillas, el atacante coruñés había visto dos con el Cádiz y fue amonestado en otras dos ocasiones con el Dépor. Sin embargo, no está apercibido actualmente porque, tal y como explicó Lucas, las amarillas de Primera División no computan en Primera RFEF. “No cuentan, no cuentan, no cuentan. Es otra competición, no cuentan. Tengo dos. Tenía dos en el Cádiz, pero no cuentan”.