Lucas Pérez quiere al Deportivo y al Racing en Segunda

Adaptación a la máscara

"La máscara no es lo mejor del mundo, no te lo voy a negar. Me voy adaptando. Te quita algo de visibilidad en ciertos ámbitos. Es incómoda por el sudor y e apretaba un poco, por eso no fui a Linares. Se me inflamó la cara. Es algo que hay que llevar y hay que seguir en Pontevedra y luego ver en el play off si se puede quitar o no, dependiendo de cómo vaya la fractura"

Máscara también para Alberto Quiles

"A Quiles con lo que le han puesto en la cara al pobre ya no se le va a romper, es más fácil que se le rompa el otro pómulo. La máscara me ayuda más a mí que a él. Lo veo bien y espero que vuelva cuanto antes, lo necesitamos para el playoff"

Partido del sábado contra el Pontevedra

"Cien por cien en el partido. El partido es una preparación pero volver a coger sensaciones y el talón de Aquiles es fuera de casa. No es un partido más, no es un trámite. Veremos si por fin podemos tener buenas sensaciones fuera de casa"

Cambio de entrenador, de Cano a De la Barrera

"Los que llevamos años en esto lo llevamos con naturalidad. Son cosas sobre las que no puedes hacer nada. Darle las gracias. Fuera de casa no salieron las cosas. A veces las cosas no salen como uno quiere y desearle toda la suerte del mundo. Han trabajado mucho y se han esforzado. Llega una persona nueva. Un cambio de aires puede ser lo quie necesitaba el equipo, veremos fuera de casa que es el talón de Aquiles. Llegar al play off con dos partidos ganado con el nuevo entrenador sería importante. La atmósfera que vivimos en Riazor es la que necesitamos porque el play off será duro"

Nueva posición en el campo

"Lo hablamos y es una posición en la que también jugué en el Alavés con Calleja. Me sentí a gusto y liberado. Siempre he jugado detrás del punta o un solo punta. Me encontré muy cómodo"

Trilli y Yeremay

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"A Trilli y a Yeremay los he visto muy bien, los llevo viendo bien desde que llegué al equipo. Considero que están preparados y tienen que demostrarlo en cada entrenamiento y cada partido"

Quiere el ascenso directo del Racing

"Toda la suerte parta el Racing. Desearle lo mejor, es un equipo gallego. Nosotros no nos lo hemos ganado como ellos. Seguro que ellos nos lo desearán a nosotros en el play off. Espero que nos veamos los dos el año que viene en Segunda"