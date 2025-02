Lucas Pérez, a su llegada al PSV: “Vengo del equipo de mi ciudad, allí se dieron unas situaciones que ya explicaré”

Tras confirmarse el fichaje de Lucas Pérez por el PSV Eindhoven, el exdelantero del Deportivo habló así de lo sucedido con su salida del club herculino: "Vengo del equipo de mi ciudad, del equipo que yo siempre he sido aficionado, que yo quiero. Allí se dieron unas situaciones que ya explicaré en su momento para mi salida. Y, después, unas situaciones personales que me han llevado a estar sin equipo. Entonces, el PSV la verdad es que desde el momento en que me quedo sin equipo, muestra muchísimo interés. Llevamos hablando varias semanas y quiero dejar mi granito de arena para poder conseguir los objetivos del club".