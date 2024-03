Lucas Pérez: “Me han enseñado que lo más difícil en esta vida es mantenerse”

Lucas Pérez espera prolongar este domingo ante el Nàstic la racha de siete victorias consecutivas que encadena el Deportivo de La Coruña. "A mí me han enseñado que lo más difícil en esta vida es mantenerse. Llegar puedes llegar, pero lo más dificil es mantenerse. En el mundo del fútbol no sabes cuándo te pueden llegar los malos resultados y lo que hay que hacer es intentar mantener esta línea de los siete partidos, que sean ocho, nueve, diez, once y así hasta acabar los doce siguientes. Tenemos una cosa buena, que es que dependemos de nosotros mismos y antes no era así", declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, tras recibir el trofeo a Mejor Jugador de Febrero.

Un empate este domingo permitiría al equipo herculino mantener el liderato de la Primera RFEF, pero al atacante de Monelos no le basta. "No conozco a ningún compañero de fútbol que salga a un campo de fútbol a querer empatar. Evidentemente los partidos te llevan a circunstancias. Si vas 1-1 en el minuto 89 y ves que no se puede ir a ganar, es una circunstancia, pero en un primer momento, desde que acabó el partido del Lugo, la gente lo que tiene es ganas de ir a Tarragona y a ganar".

El estadio de Riazor registró récord de asistencia en un partido de liga regular de Primera RFEF ante el Lugo. Este domingo a las 12:00 horas, también se espera un gran ambiente en el Nou Estadi Costa Daurada. "Sí que es un partido más, porque aún quedan muchos partidos. Creo que van a llenar el estadio por lo que estoy viendo en las redes sociales, va a ser un ambiente muy bonito y lo que queremos es ir allí y seguir con esta línea de ganar", explicó Lucas Pérez.