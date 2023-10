Lucas Pérez se muestra seguro de que las buenas sensaciones que genera el Deportivo de La Coruña en el terreno de juego se trasladarán en la clasificación y asegura que tiene confianza plena en el trabajo de Imanol Idiakez.

No se dan los resultados

“Desde que empecé en el mundo del fútbol, llevo viendo que el fútbol tiene estas cosas, que a veces aún cuadro crees que eres mejor, no te salen. Con respecto a lo de este domingo, yo creo que es un partido más. Estamos en la jornada siete. No vamos a ascender en la siete ni a quedarnos en Primera de la Federación en la siete. Con estas sensaciones, lo que debemos hacer es seguir confiando en ellas. Y lo que nos tiene que pasar es que el fútbol deje de ser caprichoso y que la pelota por fin entre y podamos conseguir tres puntos”.

Confianza en Imanol Idiakez

“Al míster, muy tranquilo. Yo es que la verdad es que prefiero ni hablar del míster porque no concibo otro Deportivo, si no es con Imanol. Yo a nivel personal y en el grupo, el día a día es muy bueno, es magnífico. Sabemos lo que él hace, lo que transmite, lo que nos enseña. Yo no concibo otra cosa que no sea estar con el míster hasta final de temporada, cuando logremos el ascenso”.

Segundo gol encajado por el Fuenlabrada

“Vueltas no le dimos, lo comentamos un poco por encima y en el fútbol son acciones muy rápidas y al final, acabó en el gol. Esto es fútbol y, lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva. Eso ya es pasado, no podemos cambiarlo. El Fuenlabrada ya se ha llevado la victoria. Nos levantaron el partido en tres mintuos. No solo las personas que han cometiodo ese error. Todos, porque no podemos permitir que a lo mejor el Fuenlabrada nos llegue tan fácil. Son muchos fallos. No nos quedemos justo con esos”.