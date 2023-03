Lucas da las gracias a la afición: “La deuda es tan grande que no se si me quedan años de vida para saldarla"

Lucas Pérez fue el protagonista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo antes de la sesión de trabajo. El delantero repasó todos los temas de actualidad en la semana del partido ante Unionistas en Salamanca, un duelo donde habrá de nuevo muchos seguidores blanquiazules en las gradas.

Agradecimiento a la hinchada por su apoyo constante

“La deuda es tan grande que no se si me quedarán años de vida para que la deuda se solvente. Queremos devolver el cariño que nos dan, tantas y tantas horas de viaje...queremos que se sientan orgullosos. Trabajamos para las victorias y objetivos”

¿Falta ambición a domicilio?

“El Dépor siempre ha intentando salir a mandar. Pero jugamos con otros rivales. Hay partidos que si vas a apretar arriba los rivales nos buscan las espaldas. Hay que contrarrestar sus virtudes. El Dépor siempre ha ido a por los partidos,sea el rival que sea, pero no todos los partidos se pueden afrontar de la misma manera. El Dépor, desde que yo he llegado, siempre ha ido a ganar y a por la victoria desde el primer momento. Hay que dar un plus”

Pitos a Óscar Cano

“Llevo mucho años en esto. A mi también me han pitado. Hay que llevarlo de la forma más normal, es fútbol. En el vestuario sabemos cómo trabajamos y confiamos en él. La afición, es normal porque tiene mucha ilusión puesta y lo demuestra cada día, es normal la frustración que tienen y la manifiesten. Nosotros tenemos que seguir trabajando y cuando les defraudamos hay que pedir perdón porque hay días que no hemos estado a la altura. Estamos todos en el mismo barco. No es plato de buen gusto que le piten al entrenador- ¿Cómo se arregle? Ganando y dando buena imagen”

Calendario: cinco partidos fuera y cuatro en casa

“No me fijo en esas cosas. El calendario se sabe desde hace tiempo. No hay que fijarse en eso. Dependemos de nosotros mismos. Nosotros, fuera de casa, tenemos que demostrar que queremos ganar. Necesitamos pensar en nosotros mismos. Es el camino que debemos de seguir. No debemos mirar a nadie más. Si nosotros sacamos nuestros partidos lograremos el objetivo”

¿Solo o acompañado en ataque?

“Con Max o Arturo me siento bien. A lo largo de mi carrera he jugado de punta solo o con otro compañeros. Los partido no se sabe como se pueden abrir. Son cosas que para eso está el mister, que lo ve desde fuera. Eso es lo importante, que el entrenador detecte dónde está la mejora del equipo”

Proceso febril

“Mucho mejor. Esos tres días que estuve con bastante fiebre y contento por llegar al partido. Siempre pensé que llegaba. La fiebre tenía que bajar y así fue. Al principio me sentía un poco débil porque no comí mucho. Lo importante es que pude jugar y salió todo bien”

Celebración del gol ante el Celta B

"Marqué siente goles y es mi número. Nada más"