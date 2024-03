Luca 'alucina' con su primera vez en Riazor en el Deportivo-Lugo: "Sin palabras..."

Luca Cliselli es un italiano de 51 años que, por cuestiones personales, visita A Coruña por primera vez. En su estancia en nuestra ciudad acudió al estadio de Riazor para presenciar el partido entre el Deportivo y el Lugo. Aficionado del Udinese, ha visto muchos encuentros pero lo que vivió en el coliseo herculino es algo que seguro que no se le olvidará.

ALUCINADO CON EL AMBIENTE

“En la primera media hora ni siquiera puedo usar la palabra flipar. Los amigos me preguntaban que tal y no encontraba las palabras. Lo que tenía delante de mis ojos y lo que percibí antes no conectaba con un partido de tercera división. Era un partido de primera, de Serie A como lo llamamos nosotros. Fue algo increíble”

“Me quedé sin palabras la primera media hora. Fue algo genial. Quiero añadir la educación y la forma de interactuar de la gente, un ambiente para familia y eso no es normal”

UN NUEVO DEPORTIVISTA

Luca ya se ha hecho un poco del Deportivo: "Cuando volví a casa, entré en la APP de los resultados y clasificaciones y metí en favoritos al Dépor para seguirlo hasta el final”. Este nuevo hincha espera que el equipo logro el ascenso a Segunda División y pueda retornar, cuatro años después, al fútbol profesional

RÉCORD DE ASISTENCIA

Los 28.112 espectadores suponen un nuevo récord de asistencia a un partido de liga regular en la Primera RFEF. El tifo inicial, el himno gallego... fue un día especial que terminó con el triunfo del cuadro de Idiakez, que sumó su séptima victoria seguida y se ha colocado líder, con un punto de ventaja sobre el Nástic de Tarragona, rival al que visita el próximo domingo desde las doce de la mañana