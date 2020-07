Lovelle, agente de Borja Valle: “Si el Deportivo nos llama, lo escuchamos encantados”

El fútbol da muchas vueltas, lo que hoy es negro, mañana es blanco. Es lo que puede pasar con Borja Valle y el Deportivo. Si hace unas semanas todo apuntaba a que se estaba terminando la etapa del jugador en Riazor, su buen rendimiento en los últimos partidos como mediocentro puede provocar que se de un vuelco al tema. El club no descarta sentarse a negociar la renovación y el agente de Borja, Rodrigo Fernández Lovelle, tampoco descarta su continuidad: “Siempre hemos dicho que Borja es feliz en Coruña y está agradecido a la ciudad, al club y a la afición. Si el Deportivo nos llama, estaríamos encantado de escucharlo. Por ahora, no nos ha llamado”.

Cuando Borja no disputaba ningún minuto, el propio Lovelle escribió a través de las redes sociales que no era una decisión basada en criterios deportivos, algo que, lógicamente, no gustó a los dirigentes blanquiazules ni al entrenador. Todas las partes quieren pasar página y valorar y estudiar el asunto sin tener en cuenta esas palabras. Por Borja han preguntado varios equipos. Termina contrato y llegaría a coste cero. A pesar de que podría haber firmado con otra entidad desde el pasado uno de enero, Lovelle asegura que el futuro todavía no está escrito: “Escucharíamos el primero al Deportivo, pero para eso tienen que querer las dos partes. Nosotros, encantados de poder escuchar al Dépor y continuar en Coruña. A día de hoy, Borja no ha firmado con nadie. Sí nos han llamado clubs y hemos escuchado a clubs, pero no ha firmado con nadie. Si nos llama el Dépor, lo escuchamos encantados. Es lo que hemos dicho siempre y lo que seguiremos diciendo”.

Borja lleva cuatro temporadas en Riazor y ha demostrado su polivalencia. Ha jugado como delantero, en la banda e incluso como lateral. Ahora, tras las lesiones de Uche Agbo y Peru Nolaskoain, está actuando como mediocentro y dando un notable rendimiento. Vázquez ha dejado claro que estaría encantado de seguir contando con él en la plantilla. Ahora le tocará al club y al representante del jugador ver si pueden llegar a un acuerdo y cambiar una historia que parecía que tenía un final conocido.