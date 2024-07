Louzán y el Mundial: “Riazor está entre las once sedes y la idea es que Balaídos esté en las trece"

Rafael Louzán, presidente de la Federación Galega de Fútbol, asistió ayer a la reunión que todos los presidentes territoriales tuvieron la sede de la RFEF para poner en común la propuesta española de sedes para el Mundial 2030. "Se celebraba una reunión de presidentes de las distintas ferderaciones territoriales para informarles cómo estába la situación a día de ayer y, ahora mismo, de todos es conocido que España debía proponer once sedes. Ahí estaba dentro de esas once la ciudad de A Coruña, con el estadio de Riazor, y también estamos ahora mismo por parte del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Españopla de Fútbol en que pueda estar también Vigo y Valencia. Las dos ciudades están muy próximas o muy a la par de la puntuación global que han tenido las otras sedes y, por lo tanto, ahora nos falta consensuarlo desde España entre el CSD y la Real Federación Española de Fútbol y, a partir de ahí, también de la reunión que se ha tenido en Agadir la semana pasada, consensuar si es posible con Marruecos y Portugal que España pueda presentar trece sedes".

"Riazor está dentro de las once"

Las imágenes del proyecto del nuevo Riazor presentado por A Coruña para el Mundial 2030 La obra incluye el descenso del nivel del campo, la demolición de la actual Preferencia y la ejecución de un tercer anillo en todo el perímetro. Ronda los 90 millones de euros Deportes Cope CoruñaA Coruña 19 mar 2024 - 12:50

"Riazor sí está dentro de las once, pero Balaídos también va a estar, aunque sea dentro de las trece. Es nuestra idea, porque las dos ciudades fueron mundialistas hace algo más de cuarenta añlos y por qué no serlo ahora. También es cierto que hay que hacer una serie de actuaciones importantes en ambos estadios y de ahí que hay que actuar con responsabilidad. Una parte importante creo yo que va a ser de inversión pública en ambos estadios y por lo tanto habrá que actuar con mucha responsabilidad y no hipotecar a ninguna administración y sobre todo que la inversión sea sostenible en el tiempo".

"Curiosamente en el caso de Riazor, creo que la necesita aunque aparentemente el estadio desde el punto de vista visual estaría realmente bien, por dentro depsués de más de cuarenta años haciendo muy pocas reformas o nada, pues necesita una actualización".

Esta semana o la próxima

"Esto es un camino todavía largo y probablemente vaya a haber cambios posibles durante este tiempo, pero en todo caso, lo importante es que ahora hay un plazo establecido y de alguna manera entre esta semana y la semana próxima debería quedar aprobada la propuesta global de número de sedes y de cuáles son por parte de la Federación Española y también del Consejo Superior de Deportes de España".

Propuesta de reducir aforo exigido

"Yo ya lo había dicho que en este caso FIFA debería adecuar que los estadios exigen que deben tener mínimo 40.000 espectadores netos, pues que se pudiera bajar esa cifra para que la inversión que haya que hacer en concreto en estos dos, pero en alguno más, que fuera menor porque entendemos que en estadios con algo más de 30.000, entre 30 y 35.000 para una fase de grupos que sería lo razonable. Lo hemos trasladado desde la Federación Española también a FIFA y vamos a esperar a ver si somos capaces de lograr que haya ese consenso".