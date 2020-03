Los servicios médicos del Dépor señalan que no usarán los test por “ética profesional”

Carlos Lariño, jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, informó desde su hogar de que el club blanquiazul no tiene previsto utilizar los test que la Liga ha puesto a disposición de los clubes. “A día de hoy, 19 de marzo, en el Deportivo no hemos recibido ningún test diagnóstico del COVID-19. Si lo recibiéramos, tanto el presidente como su Consejo, han delegado toda la responsabilidad y la toma de decisiones en los servicios médicos. Los servicios médicos no tenemos intención de usar los test diagnósticos con nuestro jugadores por tres motivos. Primero, por justicia social. Al estar la Liga parada, nuestros jugadores pasan a ser población general y se rigen por las normas y protocolos de las autoridades sanitarios y en ningún protocolo está indicado hacer un test diagnóstico a un paciente asintomático y a día de hoy, están todos asintomáticos. Y segundo, por ética profesional. Al ver a todos nuestros compañeros sanitarios, que están trabajando a destajo en los servicios de urgencias y que carecen de los medios necesarios y que a veces no tienen todos los test para poder hacer a gente sintomática no nos parece ético usarlos con gente a la que no le va a hacer falta”, explica el doctor del cuadro blanquiazul.

A través de un vídeo colgado en el Twitter oficial del Deportivo, Carlos Lariño insistió en la necesidad de permanecer en el interior de nuestros hogares. “Por último, me gustaría recalcar la importancia del aislamiento domiciliario. A día de hoy es la principal medida y la más importante que tenemos para intentar parar la epidemia. Cuanto mejor la hagamos, antes va a acabar este aislamiento domiciliario y podremos volver al fútbol y a Riazor”, finalizó el galeno blanquiazul.