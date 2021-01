Los planes del Deportivo para el mercado de fichajes

Se abre el mercado de fichajes y el Deportivo tiene claro por dónde pasan sus objetivos en el mes de enero. Lo prioritario es lograr retener a Diego Rolan. Consideran que es un futbolista diferencial en Segunda División B y mantenerlo en la plantilla sería la mejor noticia del mercado de invierno. El uruguayo está en el escaparate pero no han llegado buenas ofertas por su traspaso. Los dirigentes tienen claro que no se van a desprender de él a cualquier precio. En paralelo, se negocia un cambio en el contrato del jugador, para alagargar el número de temporadas y rebajar la ficha que percibe actualmente, una maniobra que ya ha hecho con gente como Keko Gontán, por ejemplo.

A partir de ahí, nombres como Uche Agbo también pueden estar en la agenda de otros equipos para fortalecer su centro del campo. El nigeriano está contento en A Coruña y con ganas de lograr el reto del ascenso y devolver al Dépor al fútbol profesional.

Son los dos nombres que más 'novias' pudieran tener, pero, de momento, no hay operaciones abiertas en la Plaza de Pontevedra. Son titulares para Fernando Vázquez y el proyecto no pasa por debilitarse en enero. Entienden que cualquiera de estas dos salidas provocaría un bajón en el nivel, porque ven prácticamente imposible fichar recambios de ese nivel.

FICHAJES

La única licencia que le queda por cubrir al cuadro gallego es una sub 23. Por ello, están atentos a los movimientos del mercado y rastrean por si encuentran algo que les pueda ayudar en la segunda parte de la temporada. La inteción sería un futbolista de carácter ofensivo, que pueda darle al entrenador una alternativa más en ataque.

El que ya está en la dinámica del grupo es Keko Gontán. El madrileño se lesionó el pasado 1 de noviembre en el campo de Unionistas y el Dépor perdió a su hombre más desequilbrante. Keko sufrió una rotura de fibras y se perdió el último mes y medio de competición.