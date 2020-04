Los partidos del Deportivo que recomienda Manuel Pablo

Todos los deportivistas tienen en la mente los grandes partidos históricos de felicidad blanquiazul, como el Centenariazo o el del título de Liga, pero Manuel Pablo ha ido un poco más allá para seleccionar algunos otros que le dejaron recuerdo especial y que se escapan de ese primer escaparate. “Todos tenemos en el recuerdo esos momentos históricos, pero si me haces pensar, hubo uno contra el Madrid, el 5-2, que es un partidazo muy completo nuestro contra un gran rival”, comenta el exfutbolista canario, referencia al encuentro disputado en Riazor el 6 de febrero del año 2000, en el que el Deportivo se impuso por 5-2 al Real Madrid, con goles de Makkay, Djalminha, Víctor y dos del Turu Flores.

Otro de los duelos que ha quedado grabado en la memoria del exdefensor tiene que ver con la calidad de los rivales que estaban enfrente. “Después me acuerdo contra el Manchester United, pero no recuerdo bien si fue el primero, el que ganamos 2-1 o uno que perdimos 1-0, pero para mí supuso algo increíble por cómo se manejaban sus interiores, tanto Ryan Giggs como Beckham, que, con esa calidad que tenían, corrían tanto para delante como para atrás. Era un esfuerzo que no esperas y fue un partido muy disputado”, asegura.

Por último, Manuel Pablo García destaca también algunas de las victorias en los derbis gallegos contra el Celta de Vigo. “El gol que le hace Lassad al Celta, por el ambiente, o también ese que ganamos en el último minuto con gol de Borja. Por el ambiente, por cómo se dio el partido y por todo”, finaliza el segundo entrenador del filial blanquiazul.

Durante el confinamiento, Manuel Pablo ha podido ver en televisión algunas de las grandes noches del deportivismo como el Centenariazo. "Siempre le gusta ver a uno, sobre todo si las cosas son para celebrarlas es bonito. Están echando muchos partidos tanto de fútbol como de baloncesto, o tenis de tiempos atrás y me gusta verlos, por cómo ha cambiado todo. Es bonito porque son partidos importantes y con una presión y unos ambientes muy bonitos, que da gustos verlos incluso por la tele y recordarlos", finaliza.