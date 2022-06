Los números de Gorka Santamaría

La de Gorka Santamaría es la primera cara nueva del Deportivo de La Coruña 2022/2023. El delantero vasco, que cumplirá 27 años en el próximo mes de julio, ha firmado con el club herculino por una temporada, con opción a otra, y llega avalado por los quince goles que anotó el curso pasado con el Badajoz, en 2692 minutos jugados. Esa quincena es su cifra máxima de tantos en una campaña regular, pero superó esa cifra en el curso 2014/2015, cuando llegó a marcar dieciocho con el Bilbao Athletic, tres de ellos en el play off de ascenso y los mismos quince durante la temporada.

Al final de ese año 2015, Gorja Santamaría consiguió ascender a Segunda División y así vivió su primera temporada en la categoría de plata con el filial vasco. En Segunda, el atacante logró siete goles en 2145 minutos y un total de treinta y cuatro enfrentamientos disputados.

Tras esa temporada en el Bilbao Atheltic, Santamaría se mantendría luego en la categoría de plata, al marcharse cedido al Cádiz en el curso 2016/2017, pero con el conjunto andaluz marcaría solamente dos goles en 398 minutos.

Volvió a destacar en el Sporting de Gijón B, en la campaña 2018/19, alcanzando de nuevo los diez goles en 2673 minutos. Y en los últimos tres años, luciendo la elástica del Badajoz, Gorka Santamaría marcó 31 goles. En su carta de despedida del club del Nuevo Vivero, Gorka ya mostraba lo importante que habían sido para él los últimos tres cursos. "Cuando llegué a Badajoz un 3 de julio de 2019 no me imaginé lo importante que llegaría a ser para mí esta ciudad, su gente, cada rincón del estadio... Tres años después me despido de todo aquello que me ha hecho feliz, que me ha motivado para dar el cien por cien, a superarme cada día más. Voy a echar de menos absolutamente todo, las sonrisas de los niños solo con verte, la ilusión de toda una afición cuando se mete un gol, el rugir de la grada en cada partido, ver a toda una plantilla unida remando aún con todo en contra...".