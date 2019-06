Los nombres propios de la comparecencia de Carmelo del Pozo

El director deportivo Carmelo del Pozo trabaja a contrarreloj de cara a la próxima temporada. Esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la actualidad del club blanquiazul. Con respecto a la búsqueda de entrenador, ha declarado: “No hay una terna. Solo se ha hablado con un entrenador a día de hoy y la idea es ver si es factible. Evidentemente en estos momentos hay múltiples llamadas, múltiples ofrecimientos, múltiples conocimientos del mercado. Hay muchos nombres que aparecen que no son y a la vez hay otros nombres que no aparecen que pueden ser un poco candidatos”.

El Deportivo arrancará su segunda temporada consecutiva en Segunda División y nuevamente pensará en el ascenso, pero Del Pozo considera que el primer objetivo debe ser pensar en el reto de cada fin de semana. “Los objetivos son cada domingo. Aquí no hay objetivos grupales. El que mira al mayo que viene se pega un porrazo. Lo que tenemos es que ir superando etapas. Es un trayecto que hay que intentar disfrutar del camino”.

Además, el director deportivo ha repasado algunos de los nombres propios del mercado:

Pablo Marí

“Aquí se ha encontrado encantado. Es verdad que su situación es un poco complicada porque le queda un año de contrato con su club (Manchester City). Entonces, en su club esa posibilidad de ampliar esa cesión no es factible. Se están mirando opciones de posibilidades que se pueden hacer. Lógicamente ahora es un jugador atractivo para otros clubes”.

Edu Expósito

“Edu Expósito tiene un valor de mercado. Si algún club lo quiere, nos sentaremos a hablar. Su contrato ya está hablado para mejorarlo, pero sí que es verdad que estando en Segunda hay valores no económicos que no se pueden contrarrestar. Yo al final si tengo que crecer como jugador y tengo una situación de Primera que me asegura ser un jugador importante en Primera, ese valor el Dépor no se lo puede dar. ¿El valor sentimental el Dépor se lo puede dar? Sí. ¿El valor económico se lo puede mejorar el Dépor? Sí. ¿Y lo vamos a hacer? Si hace falta, evidentemente sí, pero hay valores deportivos que en este momento tú no puedes tener. Lo que no se va a hacer es regalar a los jugadores”.

Mosquera

“Ha sido un año difícil para él y difícil para nosotros también. Era una apuesta muy importante del club, con una situación contractual importante. No ha salido bien para ambas partas. Hemos hablado para ver que la situación en ese aspecto no puede ser igual para el año que viene, tenemos que mejorarla, hay que ver un formato que se pueda mejorar. Mejorar en rendimiento. Aquí hay jugadores que por sus contratos tienen que tener un rol fundamental. Si en el medio campo había tres cuatro jugadores que tenían unos contratos altísimos, y que tenían que darnos un rendimiento y no nos ha salido bien. No es culpa de él, no es culpa solo nuestra, las dos partes qué podemos hacer”.

Carlos Fernández

“No quería hablar de aspectos individuales de jugadores, pero el esfuerzo que ha hecho Carlos por estar aquí, por quedarse, por renunciar a una selección como la Sub 21. No tengo palabras para él desde el primer día que llegó, la implicación ha sido bestial, pero ese chico ahora mismo tiene tres cosas de Primera División. Entonces, al final, tiene que crecer, tiene que volar. Yo lo que deseo es que vuele al nivel que puede volar y que nosotros seamos capaces de volar y llegar a que él pueda volver aquí”.

Borja Galán

“Borja ha hecho méritos para volver al Deportivo. Ya le hemos transmitido que queremos que vuelva”.

Límite salarial

"El límite salarial va a bajar mucho. Hay que mantener la columna vertebral de la plantilla, y creo que lo vamos a conseguir".