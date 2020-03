Los jugadores del Básquet Coruña opinan sobre el ERTE

La plantilla del Básquet Coruña mantiene la calma, tras la solicitud de ERTE presentada por el club naranja el viernes pasado. Esperan que todo pueda volver a la normalidad y que la competición se finalice.

Gaizka Maiza explica que esta situación de crisis sanitaria y confinamiento es “nueva para todos”. “Una situación que nos ha cogido desprevenidos a todos y lo del ERTE al final es una decisión que ha tomado el club. Ahí los trabajadores del club no tenemos ni voz ni voto. Al final es una decisión que toma el club y no podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Yo espero que la Liga se reanude más pronto que tarde, que pase un poco esta situación porque es una situación extrema y lo estamos llevando cada uno lo mejor que puede”, explica el jugador vasco, que continúa con los ejercicios encargados por el club en su casa. “Estamos haciendo unos ejercicios que nos manda el preparador físico en casa, intentando cuidarnos un poco para no perder la forma”.

Abdou Thiam asegura sentirse tranquilo. “Nos hablaron del club y estamos muy tranquilos y todo bien. Esperamos volver a jugar pronto. Fuimos a una reunión con el club y nos hablaron de que todo va bien y estamos tranquilos y esperamos poder volver a jugar pronto”, comenta el pívot senegalés.

El estadounidense Jeff Xavier entiende el ERTE como una solución de urgencia, que puede ayudar a mantener la salud del Leyma Coruña. “Creo que está bien el ERTE para todas las empresas ahora porque todo el mundo está en crisis ahora. Y espero que todos los jugadores de esta liga y de ACB en toda España puedan ganar su dinero hasta mayo o junio. Creo que todas las empresas están haciendo lo mejor para ellos también. Espero que en un mes podamos seguir la liga y que todo vaya mucho mejor”, declara.