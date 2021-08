Los jugadores Borges y Uche Agbo y tres empleados, en el ERE del Deportivo

El Deportivo ha incluido en el Expediente de Regulación de Empleo que ha aplicado por su situación económica en Primera Federación (tercera categoría) a los jugadores Celso Borges y Uche Agbo y a tres empleados de la entidad.



El día en que llegó a un acuerdo con los jugadores Keko Gontán y el argentino Fede Cartabia para rescindir sus contratos, el club comunicó la inclusión en el ERE a Borges, Agbo y los trabajadores afectados, según informó La Voz de Galicia y confirmó Efe.



El internacional costarricense afronta su segunda etapa en el Deportivo, que le firmó un contrato de larga duración la temporada pasada con la intención de que se retirara como blanquiazul, pero su rendimiento en Segunda B y las pérdidas con las que cerró el club el ejercicio contable, han llevado a la entidad blanquiazul a prescindir de él.



Borges se fue de vacaciones este verano con el objetivo de volver al Deportivo para jugar en Primera Federación, pero el club ha prescindido de él.



El centrocampista destacó con su selección en la Copa de Oro, en la que fue elegido en el once del torneo, pero eso no le ha servido para continuar en el club.



No obstante, su caso podría acabar en un litigio, ya que fue incorporado con el actual dueño del club como máximo accionista, hace ahora un año.



La ficha más alta de la plantilla, tras la rescisión de Diego Rolan y Fede Cartabia, la tenía el nigeriano Uche Agbo, que también ha entrado en el ERE al no haber prosperado ninguna de las opciones que tuvo para cambiar de equipo.



Además de los dos jugadores, figuran en el Expediente de Regulación de Empleo el que fuera responsable de seguridad del club, Juan Lagarda, que ejerció de enlace con la afición en los últimos años; Pablo Pereiro, que fue gerente del Deportivo con Augusto César Lendoiro y estuvo al frente del equipo femenino; y Rafa Carpacho, jefe de prensa. EFE