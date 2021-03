Los intocables de Rubén de la Barrera

Borja Granero, Celso Borges y José Lara son los únicos futbolistas que han sido titulares en todos los partidos de Rubén de la Barrera desde su llegada al Deportivo. El técnico suma seis encuentros en el banquillo y sigue buscado su equipo ideal, ya que los resultados no le están acompañando. En esta travesía de una victoria, dos empates y tres derrotas, el preparados coruñés tan sólo ha apostado siempre de inicio por este trío. Y esta cifra estuvo a punto de reducirse a dos porque Lara no estaba en el once titular contra el Guijuelo, pero Miku se lesionó en el calentamiento y De la Barrera eligió al atacante cedido por el Sevilla, que se convirtió en protagonista al marcar el único gol del duelo.

Otro jugador en el que ha mostrado gran confianza es en Mujaid. El zaguero sólo se perdió el compromiso frente a Unionistas pero fue por sanción. El central fue expulsado en la derrota ante el Compostela y tuvo que cumplir un partido de sanción. Una vez que estuvo disponible, Rubén lo colocó como compañero de Granero. Algo similar pasa con Uche. No estuvo en los primeros partidos por lesión y en cuanto pudo contar con él ha sido su medio centro titular.

VUELTA AL TRABAJO

Tras dos días libres, la plantilla regresará a los entrenamientos a partir de las 18:30 horas en la ciudad deportiva de Abegondo. Semana muy importante para los blanquiazules, que reciben el domingo en Riazor al Pontevedra en un duelo clave por evitar un primer descenso. El Dépor es sexto con veinte puntos, dos más que un Pontevedra que ocupa la séptima plaza, la primera que provoca bajar a la Segunda División de la Federación y que te obliga a pelear por no descender a Tercera. Dos de los proyectos más ambiciosos del subgrupo se ven abocados a pelear por la permanencia.