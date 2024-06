Los frentes abiertos del Deportivo

El Deportivo vuelve al fútbol profesional después de cuatro temporadas. La próxima campaña, el equipo coruñés competirá en Segunda División tras proclamarse campeón de la Primera RFEF. Los blanquiazules lograron el ascenso el 12 de mayo ante el Barcelona B en Riazor. Desde ese momento, ya se piensa en el proyecto en la división de plata, un proyecto, que, en estos momentos, tiene varios frentes abiertos.

PLANTILLA 24/25

24 futbolistas con contrato. Renovó Pablo Martínez y Balenziaga decidió no seguir pese a que tenía un año por el ascenso. Soriano tiene trabajo por delante porque hay varios futbolistas que apenas han contado con minutos pero siguen en el equipo, como los casos de Valcarce, Cayarga, Paris Adot o Iano Simao. Se avecina un verano con muchos movimientos de entradas y de salidas en la Plaza de Pontevedra

FONDO CVC Y TOPE SALARIAL

Una de las grandes novedades del próximo curso. La LFP marcará el tope salarial que tiene el Dépor. Desde el 1 de julio, la entidad herculina pasa a estar en la órbita de la patrona, que le dirá, de acuerdo a los ingresos y gastos previstos, qué dinero tiene para confeccionar el plantel. En ese sentido, el Dépor no es un ascendido al uso, puesto que tendrá un tope salarial superior a varios de los equipos que compiten actualmente en Segunda División. En ese sentido, también debe decidir si entra dentro del fondo CVC que gestiona La Liga. Por ahora, no le han dicho a Tebas si de adhieren o no





JUNTA DE ACCIONISTAS

Será el miércoles 26 de junio a las nueve de la mañana en el estadio de Riazor. Es una Junta importante porque el Consejo de Administración aprobará varios puntos importantes: los actuales títulos pasan de valer 60,02 euros a 0,08 céntimos. Habrá después una ampliación de capital en una Junta que será exclusivamente telemática y en horario laboral. El argumento de estos cambios es, según el club, mejorar la situación económica de la sociedad y que esto favorezca, junto a la conclusión del concurso de acreedores, a tener un mejor tope salarial

CONVENIO AFAC

Finaliza el 30 de junio, el Dépor comunicó a la AFAC que no lo iba a renovar pero que estaban abiertos a un nuevo acuerdo pero no han existido más contactos. La asociación, que aglutina a la mayoría de equipos modestos de A Coruña, envió una carta al Dépor pidiendo una reunión para avanzar en el nuevo acuerdo o, al menos, conocer de primera mano las ideas que tienen, pero no ha recibido respuesta. Hoy se reúnen de nuevo para ver los nuevos pasos a seguir

?? Juan Vázquez (AFAC) y el convenio con el Deportivo: "Estamos condenados a entendernos"



?? El Dépor informó que querían otro acuerdo pero aún no les dijeron las condiciones



??? "Soy optimista. No creo que se disparen un tiro en el pie"



?? Escúchanoshttps://t.co/Lypq11pk1C — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) June 4, 2024





RESPONSABLE DE LA CANTERA

El despido de Albert Gil provoca que se tenga que nombrar a un nuevo director de la cantera. El favorito es Ismael Arilla, actualmente el responsable de la cantera del Huesca. En el departamento de comunicación ya se ha producido el relevo. Se ha ido Mercedes Cernadas y Manu Sainz es el nuevo director de comunicación