Mens sana, blanquiazules sanos

Damián Castro Fernández, psicólogo general sanitario, en Clínica Coruña del grupo Clínica O Burgo, nos da consejos para sobrellevar la cuarentena.

En el caso del deporte de alto rendimiento, el factor mental es importante para mantener la buena forma física. ¿Qué consejos pueden ser útiles para los futbolistas del Deportivo para llevar de la mejor manera el confinamiento?

Puesto que estos jugadores están acostumbrados a hacer gran cantidad de ejercicio a diario, para ellos el confinamiento va a ser una situación bastante dura, es decir, espacio reducido, no tener al equipo presente hace que lo más necesario para mantener tanto el nivel físico como psicólogo sean las rutinas y esta pauta se va a hacer especialmente necesaria sobre todo si esta situación se prolonga en el tiempo.

Además de una buena forma física, importa el ritmo competitivo que descenderá más a medida que pasen los días. ¿Cómo pueden estar preparados para esto?

Pues para ellos es muy importante apoyarse en los entrenamientos personalizados. Estos ejercicios que son clave en cada jugador. La forma de actuar de un delantero dista mucho que la de un portero y ya que el ritmo competitivo bajará en todos los equipos, es importante mantener el foco bien orientado y el contacto con el resto del equipo, aunque sea a través de las pantallas.

Quizá a medida que vaya pasando la primera semana se puede hacer más duro. ¿Hay alguna pauta para llevar esto a nivel psicológico?

Realmente creo que no somos del todo consciente de la cantidad de días que esto puede durar. Estamos empezando y la gente se lo toma con ganas, pero esto puede ir decayendo según pasen los días. ¿Solución para esto? Tener una rutina bien asentada. Esto hace que no perdamos el objetivo, Por ello, levantarse a la misma hora todos los días, ponernos a funcionar como si fuésemos la trabajo, desayunar, vestirnos, etc, nos ayuda a estar activos. Las tres claves para mí ahora mismo, son momentos de creatividad, momentos de entretenimiento y momentos de ejercicio.

Una de las pautas que se da a la población en general es la de intentar aprovechar también el tiempo que en otros momentos no tenemos. ¿Son pautas útiles para los deportistas?

Por supuesto, la verdad es que estoy fascinado con las redes sociales estos días. Todos hemos buscado opciones para estar entretenidos todo el rato y ese es uno de los tres momentos clave de los que hablaba, el entretenimiento. Pero hay otros dos momentos clave: aprovechar el tiempo en algo creativo, que va a aportarnos una sensación de satisfacción increíble. Como, por ejemplo, nunca es tarde para aprender a tocar la guitarra. Y los momentos de ejercicio que son necesarios para no entumecernos, seamos deportistas de élite o no.

En disciplinas de equipo, ¿considera importante que se mantenga el contacto con los compañeros lo máximo posible a través de las nuevas tecnologías, whatsapp, juegos on line o redes?

Es una buena idea para no perder la conexión de equipo. El fútbol es un deporte de equipo y para el equipo. La afición es una parte más del juego. Ella es la principal motivación a la hora de luchar por un partido. Una grada unida es un equipo más unido. Por eso, los challenge que vemos estos días por Internet se hace tan virales. Necesitamos sentir que vamos todos a una y esto es lo que se nos está pidiendo para luchar contra el COVID-19, estar todos unidos ante la situación, pero cada uno en su casa.