Los deberes de Fernando Soriano

Quedan quince días de mercado y la plantilla del Deportivo no está cerrada. El Director Deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, tiene por delante asuntos pendientes para terminar de perfilar la plantilla de Imanol Idiakez. Habrá entradas y salidas.

Hay posiciones en las que por una cuestión numérica harían falta jugadores. Como medios están Villares, Isi y Jurado. La intención es firmar, como mínimo, a otro futbolista para esa demarcación. En ataque también habrá novedades en la plantilla. Las salidas de Arturo y Narro provocan que se hayan liberado dos fichas senior para que Soriano encuentre en el mercado alternativas ofensivas.

En los laterales también existen incertidumbres. En el derecho, la polivalencia de Ximo Navarro puede marcar la decisión. Si Idiakez cuenta con él y Paris Adot en esa posición, los centrales serían Jaime, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Barcia. Si entiende que el ex del Alavés debe estar más en el eje de la zaga, se tendría que fichar un lateral diestro y podría producirse la salida de Jaime. En la izquierda, si Retuerta abandona el club tocaría hacerse con un lateral zurdo sub 23.

El sudoku de las fichas

“Los clubes podrán obtener un número máximo de 23 licencias de futbolistas en su plantilla, aumentable dicho número a 24 en el caso de tramitar licencias a tres porteros. En este último supuesto, el Club enviará un escrito al Área de Licencias de la RFEF comprometiéndose a que dichos jugadores sólo disputarán los encuentros durante toda la temporada en su condición de porteros. De las citadas licencias, no podrá haber más de 17 o 18 (en caso de tener 24 licencias) mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad, computándose las altas y las bajas que se pudieran producir a lo largo 9 de la temporada, de tal forma que la plantilla nunca puede estar compuesta por más de 17 o 18 futbolistas mayores de 23 años”. Es la quinta disposición general de las Bases de Competición de la temporada 23/24 que publica la Federación. Soriano tendrá que decidir qué hace con las fichas sub 23 en caso de que quiera agotarlas: bien dársela a fabrilistas que están haciendo la pretemporada (lo que implicaría que no podrían jugar con el filial) o fichar.

Prueba fallida

“Los partidos amistosos también nos sirven de referencia más de lo que a veces podemos pensar para detectar carencias o poder estar tranquilos en alguna zona. Eso te va haciendo moverte”. Fue la reflexión del Director Deportivo antes de medirse a la Ponferradina. El equipo, más allá de la derrota, no dejó las mejores sensaciones en un duelo donde el entrenador hizo algunas pruebas a nivel táctico. Soriano pudo tomar nota de las cosas que le faltan y que necesita el Dépor para afrontar con garantías la temporada.