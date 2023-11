Los datos del Deportivo en el primer tercio de liga

La temporada 23/24 ya ha completado su primer tercio y el Deportivo no arranca. El equipo coruñés, diseñado para ser campeón y ascender de forma directa, es décimo, a cinco puntos del play off y a nueve del líder, la Cultural y Deportiva Leonesa. Repasamos los datos más importantes y los argumentos de Idiakez, Soriano y la plantilla para intentar explicar la situación

INCAPAZ DE TENER UNA BUENA RACHA

Los blanquiazules no han logrado ganar más de dos partidos seguidos. Al tercero tocaba pinchar. Un vistazo a los rivales que van por encima muestra la importancia y necesidad de enganchar varias jornadas consiguiendo triunfo. Todos, excepto la Real Sociedad B, han obtenido un mínimo de tres triunfos. El filial lo compensa siendo el único que todavía no conoce la victoria. Rachas de victorias seguidas del primero al noveno: Cultural (5), Celta B (4), Ponferradina (3), Real B (2), Barcelona B (5), Fuenlabrada (3), Lugo (4), Nástic (4) y Real Unión de Irún (3).





FALTA DE GOL

Doce goles en trece partidos. El dato es muy malo. Hasta doce equipos han marcado más. De los trece primeros clasificados, el Dépor sólo supera al Nástic, que ha hecho uno menos que los coruñeses. De los trece del grupo de Idiakez, siete han sido en acciones a balón parado y cinco en jugada. Los máximos goleadores son dos centrales, Pablo Vázquez y Pablo Martínez, con dos tantos, los mismos que Valcarce. ¿Falta puntería o no se genera fútbol ofensivo?

¿QUÉ DICEN DESDE EL CLUB?

Idiakez, el Director Deportivo, Fernando Soriano, y los jugadores han tenido que intentar explicar las razones de este mal inicio. El Dépor empezó empatando en casa ante el Rayo Majadahonda y ganando en Lugo por 0-3 en la mejor actuación del curso. Ese día se lesionó Yeremay. Luego sancionaron con dos partidos a Lucas y cayó Barbero, además de la fractura en los huesos propios de la nariz de Mella

LAS AUSENCIAS

Así hablaba Idiakez el 29 de septiembre

ERRORES ARBITRALES

Gol mal anulado a Lucas en la primera jornada contra el Rayo Majadahonda, la no expulsión de Lama en Fuenlabrada, el tanto de la Ponferradina en fuera de juego... desde el Dépor entienden que han sido varios los errores graves que les han restado puntos e incluso el presidente, Álvaro García Diéguez, y el Director General, Massimo Benassi, se reunieron con el presidente del Comité Técnico, Medina Cantalejo

LA PRESIÓN DE RIAZOR

Tras perder 0-1 contra el Celta B, se intentó justificar el mal encuentro del equipo con la presión. Incluso Lucas Pérez habló de miedo en la primera mitad ante el filial del eterno rival. El Dépor empezó la temporada en casa con tres empates y esa dura derrota contra los celestes

RENDIMIENTO DE LA PLANTILLA

Tanto Idiakez como Soriano han reconocido que el rendimiento de algunos de los fichajes no está siendo el esperado. Futbolistas como Davo, Valcarce o Cayarga no están ofreciendo el nivel que entrenador y Director Deportivo tenían en mente cuando los firmaron en verano. Soriano, en una entrevista en Deportes COPE Coruña, reconoció errores en la confección del plantel. Uno de ellos, el no fichar otro delantero

