Los chicles que cambiaron la racha del Dépor

Peru Nolaskoain es un jugador con un gran buen sentido del humor. Le gusta bromear y crear buen ambiente. El vasco, cedido por el Athletic de Bilbao, fue entrevistado en la página web del club vasco y habló de algunas de sus manías como futbolista profesional. Una de ellas, muy curiosa, ha coincidido con el cambio de racha del Deportivo, que pasó de ganar solo dos partidos en toda la primera vuelta a encadenar siete triunfos seguidos: “Suelo pisar con la derecha dos veces sin que se note mucho. Antes, en el vestuario, como uno o dos chicles de fresa. Empezamos a ganar cuando lo empecé a hacer”.

Peru reflexionó sobre su campaña en Riazor, un curso que está siendo un tiovivo de sensaciones: “Esta siendo un máster porque en un máster aprendes de todo y estoy aprendiendo mucho”. Se entrena a la espera de que vuelva la competición, un regreso que él está deseando pero para el que pide un mínimo de seguridad a nivel sanitario: “Lo primero es la salud. Somos personas también y tenemos las mismas posibilidades de infección. Es un poco precipitado el 4 de mayo pero somos profesionales. Tengo ganas de empezar la Liga pero con la garantía de que sea seguro”. Según informó El Partidazo, los entrenamientos no volverán, como mínimo, hasta el 11 de mayo.

También habló de la llegada de Sabin Merino, uno de los fichajes del club en el mercado de invierno y que, con sus goles, ha sido muy importante en la reacción blanquiazul: “Sabin Merino me parece un gran delantero. Nos dio alas. Me quedo con Sabin y la calidad de Aketxe y Çolak”.

Nolaskoain llegó al parón obligado por el coronavirus jugando de central, sustituyendo al lesionado Somma. Aterrizó en A Coruña el pasado verano con esa polivalencia de poder actuar en ambas demarcaciones, y recordó en la web del Athletic que fue Berizzo el primer entrenador que le probó en la defensa: “El segundo día me puso de central zurdo y pensé que no contaba conmigo. Nunca había jugado de central. Me sentí cómodo y bien. Muy agradecido al Toto por esa oportunidad que me dio”.