Los cambios de look de Mella y Hugo Rama: “Somos como hermanos”

Además de por su juego en el verde, David Mellaha llamado la atención de más de uno por sus cambios de look de los últimos meses. El futbolista de Teo y su compañero Hugo Rama han ido de la mano para convertirse en los más originales y coloristas de la plantilla. Precisamente, el mediapunta explicaba en la tarde de este jueves la gran relación que los une: “Mella y yo, ya lo he dicho muchas veces, pero desde que llegué, nos hemos entendido muy bien en todo. Él lo sabe, lo quiero como a un hermano pequeño, creo que él a mí lo mismo. Me llevo muy bien con su familia también. Y es un chaval que es alocado, pero si lo conoces en el día a día es tranquilo”, comentó el futbolista santiagués, con motivo de la visita del equipo herculino al Museo MEGA, de Estrella Galicia.

Galería de imágenes de Mella:





Echar un ojo a la evolución de los últimos meses es un ejercicio divertido. En noviembre y diciembre, Mella lucía su color de pelo natural, pero ya en enero introdujo la primera innovación, con mechas rubias. Mucho más impacto generó la imagen de Hugo y David con tinte platino el 18 de febrero, durante la disputa del partido contra el Tarazona en el estadio de Riazor.

A partir de ahí, las cabelleras evolucionaron hacia una bicolor de Mella, mitad platino y mitad azul en el mes de marzo. Rama introdujo un toque de fucsia a su pelo rubio.

Llegó el mes de abril y el siguiente color elegido por el mediapunta fue el malva, mientras que el extremo de Teo mantuvo su pelo bicolor, pero con un corte más ‘aerodinámico’. Con el mes de mayo, Mella cambió al morado y en el último partido de Liga, para una cita tan señalada como la visita del Barça B en Riazor, el canterano internacional quiso volver a cambiar para teñirse de nuevo con un tono azul brillante y una forma de estrella en amarillo en un lateral de la cabeza. Hugo Rama optó también por un tinte azulado para el encuentro que supuso la celebración del ascenso del Deportivo de La Coruña.

El último look de David ha venido impuesto por Lucas Pérez. Se trata de un rape de pelo para todos los canteranos llegados al primer equipo. “Eso es cosa del jefe, de Lucas, que dijo que si ascendíamos, iba a rapar a los que subían del Fabril y pienso que alguno más aún falta”, explicó Hugo Rama.

Galería de imágenes de Hugo Rama: