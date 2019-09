Longo sufre un parón en su recuperación

Samuele Longo no jugará mañana ante el Numancia en Riazor. El italiano estaba en el final del proceso de recuperación de una rotura de fibras en el aductor de la pierna izquierda pero ha sufrido un parón en esa recuperación. Longo no se entrenó con el grupo por culpa de unas molestias en el aductor de la pierna derecha. Según revleó Anquela, el jugador pasó unas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la dolencia. No tiene una rotura fibrilar pero sí le ha obligado a parar y a quedarse trabajando en el interior de la ciudad deportiva.

Longo se lesionó en Vallecas cuando iba a ser titular. Iba a ser su primera aparición en el once inicial. Llamado a ser un hombre importante en el esquema del cuadro coruñés, Anquela ha mantenido en las últimas horas una charla con el jugador: "Lo que le pido es que tenga tranquilidad. En el fútbol no se puede estar angustiado por jugar rápido. Se mete una presión añadida que es mala y que conduce al agobio, y el agobio no es una buena compañía", indicó el preparado andaluz. El ariete fue uno de los fichajes de este verano. Está cedido por el Inter de Milan

El que sí evoluciona bien es Peru Nolaskoain. No entrará en la lista de convocados, pero aumenta cada día su ritmo de trabajo y se espera que esté en unos días a disposición del entrenador. Siguen sin poder ejercitarse con normalidad Borja Valle y Somma.

La plantilla realizará mañana una suave sesión de trabajo antes de quedar concentrados para el encuentro frente al Numancia. Anquela esperará hasta ese momento para hacer pública la lista de convocados.