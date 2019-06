“No es lógico que los partidos más importantes se jueguen en tres días”

Álex Bergantiños lanzó una reflexión sobre la configuración del calendario de Segunda División, categoría en la que, tras jugar los fines de semana, los cuatro encuentros decisivos de play off se concentran en dos semanas. “Creo que no es muy lógico que los partidos más importantes del año, que son los del play off, se jueguen en tres días. Yo lo viví el año pasado en Gijón y es un poco extraño que acumulen tanto con cuarenta y dos partidos en las piernas que llevamos. Es una cosa que creo que se debería modificar pero está puesta así desde el principio. Todos sabemos cuáles son las normas de competición y hay que afrontarlas. Es para todos igual y no va a ser excusa para conseguir los objetivos”, señaló el capitán deportivista en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto al partido que el sábado enfrentará al Deportivo con el Córdoba en Riazor a partir de las ocho y media, Bergantiños señaló: “Solo nos vale ganar y hay que tener mucha cabeza durante el partido y no desesperarnos. Si no llega el gol pronto, evitar frustrarte y estar preparado también por si sufrimos algún inconveniente. Si sufrimos algún gol en contra o si el partido no va como queremos, tener la mente fría y saber que somos favoritos en el partido pero que tenemos que sacar nuestra mejor versión y estar acertados para poder sacarlo adelante”, comentó.