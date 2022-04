Llorente relaciona a su exayudante con el contenido de la denuncia contra él

A Coruña, 6 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo Abanca, Miguel Llorente, relacionó a su exayudante, Ana González, con el contenido de la denuncia anónima que fue presentada en el canal ético del club el mes pasado, por la que fue apartado temporalmente de su cargo mientras se investigaba, y que quedó archivada al no apreciar actuación "irregular ni sancionable".



"Ana González me dice que quiere dejar el equipo, entiendo su postura, y le digo que se tome dos días libres. Cuando pasa eso, llego al vestuario, las jugadoras tienen una carta de Ana que no sé a día de hoy qué pone, pero que les enfada mucho y entiendo su reacción. Al día siguiente, llega el mail anónimo al canal ético que entendemos es muy similar a esa carta", relató.



El técnico aseguró en una rueda de prensa que desconoce "los motivos" del "modus operandi" de Ana González y afirmó que "no es el que ha procedido".



"Ha sido una miembro del staff del primer día al último y nos pilla por sorpresa. En ningún momento nos dijo de su malestar. Todos los jueves íbamos a comer juntos. Pilló por sorpresa a las jugadoras, a mí y a los compañeros. Desconocemos los motivos que le han llevado a eso", señaló.



Llorente acusó a Ana González de haber "atentado" contra él, sus compañeros, el equipo y el club, "todo en un día" por esa carta que la ex segunda entrenadora trasladó a las jugadoras.



"He vuelto y sin ningún tipo de cargo", afirmó el entrenador, quien matizó que la investigación por esa denuncia anónima versó, principalmente, sobre si había incurrido en "maltrato psicológico y acoso laboral".



El técnico dijo que "con sentido común el club" le "aparta porque es el protocolo del compliance", el departamento de buena conducta.



"Siempre he estado tranquilo porque he hecho las cosas como tenía que hacerlas, pero he dado tiempo para que se aclarase. El club se ha portado muy bien, desde el sentido común", comentó.



Llorente precisó el comunicado que publicó el Deportivo este martes y que recogía una "amonestación verbal" al técnico.



"No es una sanción, puede que los tiros vayan por mejorar. Una amonestación es una sanción y no he recibido ninguna", advirtió.



El técnico señaló que pasó "dos semanas muy malas", reveló que incluso recibió "mensajes con amenazas de muerte por Instagram" y pidió "hacer una reflexión sobre el uso de las redes sociales".



Sobre su exayudante insistió en que "se va a dar cuenta de que el problema no era" con él, sino "con ella", si bien también se mostró dispuesto a escucharla.



"Me gusta gestionar y algo tengo que mejorar, porque si esto pasa en un equipo mío… Le tiendo la mano a Ana Gonzalez porque quiero aprender", zanjó Llorente, que se perdió los dos últimos partidos del equipo por la investigación de la que fue objeto y que retomó la preparación del Deportivo Abanca en Reto Iberdrola este martes. EFE