¿Cómo llega el Granada a su partido contra el Deportivo?
Conocemos la actualidad del primer rival del conjunto coruñés con nuestro compañero Fran Viñuela
Deportes COPE Coruña
Coruña - Publicado el
1 min lectura
El Deportivo se estrena hoy contra el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes. El equipo coruñés quiere dar un paso más con respecto a la pasada campaña y aspira a estar en la zona noble de la clasificación, optando al ascenso a Primera División. La primera prueba será un conjunto que llega con ciertas dudas, con la plantilla aún por completar pero que también tiene como objetivo volver a la máxima categoría
TIEMPO DE JUEGO CORUÑA
El partido podrá seguirse en TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, con Paco Liaño, Germán Dobarro, Juan Yordi, Leti Chas y Pepe Torrente.
Puedes escucharnos en el 99.9 FM o a través de la web de COPE, pinchado aquí
