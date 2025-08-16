¿Cómo llega el Granada a su partido contra el Deportivo?

El Deportivo se estrena hoy contra el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes. El equipo coruñés quiere dar un paso más con respecto a la pasada campaña y aspira a estar en la zona noble de la clasificación, optando al ascenso a Primera División. La primera prueba será un conjunto que llega con ciertas dudas, con la plantilla aún por completar pero que también tiene como objetivo volver a la máxima categoría

