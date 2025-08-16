COPE
¿Cómo llega el Granada a su partido contra el Deportivo?

Conocemos la actualidad del primer rival del conjunto coruñés con nuestro compañero Fran Viñuela

El Deportivo se estrena hoy contra el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes. El equipo coruñés quiere dar un paso más con respecto a la pasada campaña y aspira a estar en la zona noble de la clasificación, optando al ascenso a Primera División. La primera prueba será un conjunto que llega con ciertas dudas, con la plantilla aún por completar pero que también tiene como objetivo volver a la máxima categoría

TIEMPO DE JUEGO CORUÑA

El partido podrá seguirse en TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, con Paco Liaño, Germán Dobarro, Juan Yordi, Leti Chas y Pepe Torrente. 

Puedes escucharnos en el 99.9 FM o a través de la web de COPE, pinchado aquí

