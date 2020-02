La Liga se juega en el Palau

Llegó el día. Después de que Deportivo Liceo y Barça se vieran obligados a aplazar, por culpa del temporal que azotó Galicia, el partido que les tenía que haber enfrentado el pasado 12 de diciembre, gallegos y catalanes se verán las caras en uno de los mejores encuentros que se pueden presenciar en Europa de hockey sobre patines.

Separados por solo tres puntos, y con el liderato de la OK Liga en juego, ambos conjuntos son, con diferencia, los mejores equipos del torneo hasta la fecha. No en vano, los de Juan Copa solo han perdido dos envites en lo que va de competición, mientras que el Barça acumula 18 jornadas sin caer derrotado desde que lo hiciese en Riazor (2-1) en la primera cita del calendario, y no sabe lo que es perder en el Palu desde la temporada 16/17 frente al Voltregá.

Los Carles Grau, Egurrola, Dava Torres, Alabart, Marc Grau, Pablo Álvarez, Roberto Di Benedetto o Nunes son sinónimo de espectáculo y de hockey del bueno en un choque en el que se darán cita los dos conjuntos menos goleados (32 los locales; 33 los visitantes) de la Ok Liga y los más realizadores (110 los catalanes; 96 los gallegos).

Sin duda, un reto mayúsculo para el cuadro de Juan Copa que ayer se ejercitó en las instalaciones del Horta, después de que la expedición gallega se quedase en tierras catalanas desde el pasado sábado tras vencer al VIC (3-4).

Defender más intensos que nunca y acertar con las pocas ocasiones que conceda el Barça serán las claves para que el Deportivo Liceo pueda regresar a la ciudad herculina con tres puntos y con el liderato de la Ok Liga en el bolsillo.