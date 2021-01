El Liceo termina la primera vuelta como líder invicto de la OK Liga

El Liceo sigue demostrando que es el mejor equipo de la OK Liga y terminó la primera vuelta ganando al Lleida 2-1 en el Palacio de los Deportes de Riazor. Los verdiblancos son líderes invictos del campeonato, con 14 victorias y un empate en 15 jornadas. Tienen tres puntos más que el Barcelona, el principal rival por el título.

“Partido esperado, de pico y pala y de tener paciencia. Ellos venían con una gran dinámica y que trabaja bien defensivamente. En la segunda parte se abrió un poco más. Era muy importante el que se pusiera por delante”, indicó Juan Copa sobre la victoria ante el Lleida.

La primera vuelta liceísta es para enmarcar. Además de no conocer la derrota, ha logrado vencer en las pistas del Barcelona y del Reus, dos de las más complicadas del torneo. En el Palau Blaugrana se impuso por 3-4 en un choque en el que le tocó remontar el tanto inicial del conjunto azulgrana. Sin embargo, pese a lo conseguido hasta ahora, Copa sabe que queda un largo camino por delante: “Tres puntos importantes que nos mantiene líderes pero sin tiempo para iniciar la segunda vuelta contra el Igualada. A seguir”. El Liceo recibe el sábado al Igualada a partir de las seis de la tarde

SIN PLAY OFF

Esta temporada el campeón se decide en la liga regular. No habrá play off por el título. El Liceo llega al ecuador de la liga con ventaja y teniendo que recibir al Barça en Riazor en la segunda vuelta. Uno de los aspectos que explican la gran campaña verdiblanca es la solidez defensiva. Sólo han encajado 18 goles. Son los mejores en este apartado a bastanta distancia del segundo. Al Barcelona le han metido 31 tantos, el segundo mejor registro de la OK Liga.

Serán meses muy intensos para un club que siempre aspira a lo máximo y que es capaz de superar todas las dificultades para pelear todos los títulos.