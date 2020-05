El Liceo se siente "el principal perjudicado" tras la decisión de la Federación de que no haya play off

El Liceo asegura en un comunicado que se siente "el principal y único perjudicado" por la decisión de la Real Federación Española de Patinaje de dar por finalizada la OK Liga sin permitir disputa de play off. El texto del comunicado es el siguiente:

Conocida la decisión comunicada esta mañana por la Real Federación Española de Patinaje (RFEP) de dar por concluida la OKLiga 2019-20, proclamando campeón al Fútbol Club Barcelona, anulando cualquier tipo de descenso y autorizando el ascenso del primer clasificado de cada uno de los dos grupos de OKPlata, el Deportivo Liceo quiere expresar que:

1. El Deportivo Liceo se mostró siempre partidario de finalizar la competición si las condiciones sanitarias lo permitían, tanto en los meses de junio y de julio, y a puerta cerrada si así lo requerían las autoridades competentes. Tanto el club como la Asociación de Clubes de Hockey a Patines (ACHP) se mostraron siempre a favor de negociar con la RFEP el modelo de competición, al menos para jugar por el título, a tenor del punto siguiente.

2. El Deportivo Liceo, en el afán de que no hubiera ningún equipo perjudicado, no se opuso a la anulación de los descensos a OKPlata y la aprobación de los ascensos a OkLiga, a pesar de que siempre entendió prevalente el finalizar la competición, y, por lo tanto, que hubiese el mismo criterio coherente, por la parte alta y por la baja de la tabla. No siendo eso, no perjudicar a nadie y sí beneficiar la competición supondría permitir luchar por el título (a nadie perjudica), aún sin descensos y sí con ascensos. De ahí, también, la postura de la ACHP.

3. Siguiendo esta línea, el Deportivo Liceo entiende que disputar una final a 2 o a 4, siempre atendiendo a criterios de salud, no perjudicaría a ningún otro club y beneficia al hockey nacional.

4. El Deportivo Liceo se siente el principal y único perjudicado de una decisión que podría modificar claramente el modelo de competición para la próxima temporada, atacando una vez más los intereses de nuestra entidad.

5. El Deportivo Liceo felicita al Fútbol Club Barcelona por el título de OkLiga, y confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión que permita que nuestro deporte pueda afrontar la transformación necesaria para afrontar retos futuros.