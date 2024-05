El Liceo inicia el play off por el título de la OK Liga: “Estamos con un hambre terrible”

El Liceo comienza los play off por el título de la Ok Liga. Este domingo a las 20:00 horas recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor al Voltregá en el primer encuentro de los cuartos de final. La eliminatoria es al mejor de tres. Juan Copa, el técnico de los verdes, confesó en Deportes Cope Coruña que los suyos están impacientes por comenzar. "Con ganas de que llegue el domingo, ganas de play off, de competir. Veo al equipo con hambre terrible de empezar este play off, porque es cierto que este año, trabajamos siempre para llegar a todas las finales, lo hicimos en la Supercopa, pero fallamos en la Copa del Rey, y veo al equipo con ganas de play off y llegar a la final", declaró el entrenador, que asegura que percibe en los entrenamientos que sus pupilos están al máximo. "En los entrenamientos. Tenemos una frase en el vestuario que es que hay que ganarse cada entrenamiento. Y en la primera vuelta había veces que no nos ganábamos los entrenos, no estábamos bien. Ahora veo los entrenos, y veo el del lunes, y ya los tuvimos que parar porque eso era terrible. Están muy motivados. Somos conscientes de que estamos haciendo un año muy complicado, terrible, ha habido momentos de juntarnos y de ver por dónde salimaos. El club tuvo uina tranquilidad enorme. Porque lo primero que podía haber hecho era mandarnos a todos casa, a mí el primero y, de hecho, se lo dije", aseguró.

Puso su cargo a disposición de la directiva

La temporada del equipo liceísta ha estado marcada por las lesiones. "Por segunda vez en la Liga, este fin de semana vamos a tener a todo el equipo sano. Toco madera", apuntó el responsable del banquillo. Las bajas influyeron en los resultados, pero Juan Copa llegó a plantearle a la directiva que, si el problema estaba en el banquillo, ponía su cargo a disposición. "Lo primero que tiene que hacer un entrenador cuando un equipo no consigue los minimos objetivos del Liceo es hablar con el club y decir que él se echa a un lado. Solo faltaría. No entar en la Copa del Rey es inacptable por parte del Liceo. El club creo que entendió los problemas que estábamos teniendo y a partir de ahí salimos adelante".

El entrenador verdiblanco también explicó los malos momentos que vivió él a nivel personal. "Muchísimo, porque yo soy un entrenador que soy de A Coruña. Sales a la calle, la gente te conoce, venimos de un ciclo ganador. Pero sí que es cierto que ahora estamos en busca de otro. Fueron momentos muy malos y al final te refugias en tu gente. Siempre diré lo mismo, el hecho de tener a Dava Torres y César Carballeira en tu equipo es una barbaridad".

El conjunto coruñés ha mejorado mucho sus resultados en la segunda vuelta del campeonato. "Una vez que fuimos recuperando, la segunda vuelta, quedó demostrado que hemos conseguido ser segundos en la segunda vuelta, muy cerquita del Barça y solo con una derrota".





























Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado