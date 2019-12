El Liceo espera que Competición le de razón y jugar contra el Barça

El Liceo presentará durante alegaciones ante el Comité de Competición de la Federación Española de Patinaje para que no le den el partido contra el Barcelona por perdido y pongan una nueva fecha para disputar el encuentro, el clásico del hockey español. El temporal Fabien impidió al cuadro verdiblanco trasladarse a Cataluña. Tras estar todo el día intentando encontrar soluciones, el Liceo no tuvo forma de viajar. Durante la jornada del sábado, los tres aeropuertos gallegos sufrieron múltiples retrasos y cancelaciones. El encuentro, señalado para el domingo a las 12 de la mañana en el Palau, no se celebró y los árbitros lo hicieron constar en el acta. Por normativa, tantos los colegiados como el propio Barça tenían que acudir a la cita. El Liceo estuvo en contacto siempre con el club catalán y la Federación para explicarles la situación.

El entrenador del Liceo, Juan Copa, estuvo en TIEMPO DE JUEGO y considera que lo normal es que atiendan las alegaciones y se determina un nuevo día para celebrar la cita: “No entenderíamos otra cosa que el Comité nos diese la razón y que el Barça esté de acuerdo. Yo me pongo en el lado contrario y entendería perfectamente que el partido se aplazase y se disputase en otra fecha”. Según fuentes de la Federación, el Comité se reunirá en el momento en que lleguen las alegaciones del Liceo y el jueves o viernes se podría hacer pública la resolución. Ambos equipos lideran la tabla de la OK Liga en estos momentos.

Y es que Fabien afectó al deporte coruñés. Además de los problemas del Liceo, todos los choques previstos para el sábado fueron suspendidos, entre ellos los compromisos del Fabril, que debía medirse al Paiosaco en Abegondo, y del Dépor ABANCA, que se tenía que medir con la Real Sociedad también en la ciudad deportiva.