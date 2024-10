Liaño y la falta de gol del Deportivo: "Con el talento que tenemos arriba es cuestión de que la pelota empiece a entrar"

En nuestra sección de El Vestuario, Paco Liaño analiza el partido del Deportivo en el Martínez Valero, un empate a cero contra el Elche que deja al cuadro coruñés con nueve puntos en nueve jornadas

¿MERECIÓ GANAR EL DÉPOR?

"La segunda mitad si nos puede hacer estar insatisfechos porque vimos la opción de sumar los tres puntos, pero en el cómputo general el empate es lo más justo"

"El Elche te podrá gustar o no, pero tiene una gran riqueza táctica y el Dépor, en la primera parte, se refugia más atrás. En la segunda parte, el equipo se va más arriba y el Elche pierde el control y las ocasiones más claras son nuestras, hasta el punto de convertir a Dituro en el mejor"

SOLO NUEVE PUNTOS

"No me preocupa. En esta categoría, los objetivos se cumplen más en no encajar. Es muy importante dejar la portería a cero y ahí el Dépor ha mejorado con Barcia y Obrador en defensa. Con el talento que tenemos arriba es cuestión de que la pelota empiece a entrar. No es normal que Mella no haya metido las suyas o que Lucas falle. No tengo dudas de que vamos a encontrar el gol. Estoy tranquilo. El sábado tenemos un partido importante"

dani barcia

"Tenía un partido duro en su debilidad, en el cuerpeo y la contundencia. Se fajó con Mourad y estoy muy contento con su rendimiento. Es una gran noticia"

obrador-escudero

"Me parecería injusto y me sorprendería que Escudero ocupase esa posición. Obrador está creciendo. Si el sábado Escudero es titular..."

helton

"Ayer estuvo bien pero tampoco le recuerdo una parada buena. La salida es la mejor. Otra que despeja de puños rodeado de tres compañeros son de las que te tienes que quedar"