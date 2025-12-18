Liaño y la victoria del Deportivo en la Copa: "Buenas noticias..."

En la sección de El Vestuario, analizamos con Paco Liaño el triunfo en Copa ante el Mallorca en Riazor.

COPA DEL REY

"Todo lo que pasó en Riazor fueron buenas noticia, pero eso no cambia lo que pienso de la Copa. Sigo pensando que no es la prioridad, pero me alegré por pasar y por una serie de cosas que pasaron en el campo que me recuperan del bajón de las dos últimas derrotas. Era importante romper la racha negativa de resultados"

JUGADORES

"Lo de Quagliata me está sorprendiendo. Hemos hecho un gran fichaje. Con Noubi, me hace cambiar la opinión sobre si es necesario fichar un lateral. Si me tengo que gastar el dinero en un jugador, no sería un lateral derecho con la recuperación de Ximo y Noubi"

"Me gustó Gragera y lo de Soriano no me sorprende. Su entrada coincide con los mejores minutos y demuestra que es lo de los jugadores del Dépor más preparados en caso de ascenso. No tendría problema. Lo mismo que Luismi"

"Bil me demostró ser una alternativa para la delantera. Lo pondría por delante de Stoichkov. Y me gustó Noé, con personalidad y superando líneas ante un rival de Primera"

ANDORRA

"Urgente y necesario ganar"