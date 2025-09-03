Liaño y la ubicación de Yeremay en el Deportivo: "Hay problemas más importantes que solucionar"

En El Vestuario analizamos el empate del Deportivo en Butarque ante el Leganés, ese 2-2 tras igualar un duelo que llegó 2-0 al descanso. Además, resto de asuntos de actualidad

LEGANÉS-DEPORTIVO

"Contento con el empate y con algunas fases del juego en algunas fases de la primera parte y por la reacción desde el banquillo. Al entrenador le dará qué pensar. La amplitud de plantilla que sí tenemos le dará esa oportunidad. Como dijo en rueda de prensa, es su responsabilidad sacarle el máximo rendimiento"

POSICIÓN DE YEREMAY

"Hay problemas más importantes a solucionar que la ubicación de Yeremay. Desde donde más rendimiento es jugando desde la banda izquierda, con libertad. Pero Yeremay será más importante conforme el Deportivo domine más los partidos y lleve el balón a zonas de ataque"

"Desde el centro del ataque en Leganés participa en una de las jugadas más peligrosas de ataque, que saca Juan Soriano con el pie... estando de acuerdo, creo que el entrenador tiene tantos hombres de calidad arriba que a Yeremay a veces le tocará un rol distinto. Es menos importante la ubicación de Yeremay que la falta de contundencia defensiva"

FRAGILIDAD DEFENSIVA

"El entrenador tiene mucha mano, en cuanto a la estructura del equipo como a la elección de los hombres para esa estructura"

"Con la presencia de Ximo y con Loureiro en la posición de central, eso mejoró. Comas es muy similar a Barcia y le falta contundencia. Veremos si Noubi puede aportar con su juventud y el cuerpo que tiene"

MELLA

"La línea de 4 me parece más interesante. Y aunque los hechos le dan la razón, ver a Mella de carrilero me parece una aberración"

CRÍTICAS A HIDALGO

"El hecho que haya crítica es la demostración que el deportivismo es una corriente fuerte y que exige. Nosotros mismos hemos criticado cosas pero pongo en valor que en el descanso haga esos cambios y que tiene un discurso valiente. Tiene toda mi confianza y me ilusiona todo lo que rodea al equipo"