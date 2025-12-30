Liaño, sobre la vuelta a la competición del Deportivo: "Confío en Antonio Hidalgo y en el equipo"

En El Vestuario de Liaño analizamos la llegada del portero Álvaro Fernández, el interés en el lateral derecho Adriá Altimira y la vuelta a la competición tras la semana de parón por las vacaciones de Navidad.

ÁLVARO FERNÁNDEZ

"Si estuviéramos a 28 pensaría que era una inocentada. No pensaba que se podía hacer un movimiento en la portería"

"¿Si asciendes a Primera, te vale para defender la portería? Creo que ha sido una buena oportunidad de mercado porque el Sevilla necesita desprenderse de jugadores. Es la única razón que justifica el fichaje"

ADRIÀ ALTIMIRA

"Me gustaría. Responde a una de las posiciones debilitadas por la lesión de Ximo. Ha participado con el Villarreal

RESTO DE MERCADO

"El equipo necesita fútbol y gente que le ayude a trasladar la pelota desde la defensa al ataque. Cuando esto ocurra, los delanteros tendrán más oportunidades y demostrarán sus capacidades"

"Del Mulattieri que llegó, aún sin mucho gol, lo que generaba para sus compañeros creo que era el mejor. Yo creo que en eso es el mejor. Le han sentado mal las suplencias. Ojalá lo recuperemos, incluso sin gol. Fue un jugador que, al principio, me gustó mucho"

VUELTA A LA COMPETICIÓN

"Enero será importante. Puedes salir por la puerta grande o la enfermería. Son rivales directos y llegaremos después de tres derrotas consecutivas. Son partidos de más de tres puntos. Quedará tiempo pero no me gustaría que tocase enfermería porque hay mucha presión y no se cómo respiraría la gente en un escenario de derrotas. Confío plenamente en Hidalgo y en el equipo"