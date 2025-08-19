Liaño, sobre la victoria del Deportivo en Granada: "Hemos visto algunas señas de identidad del equipo"

Analizamos la victoria del Deportivo en Granada, en el estreno liguero del equipo blanquiazul

PARTIDO

"Hemos empezado a ver señas de identidad del equipo"

"Tampoco puedes sacar conclusiones definitivas"

"Los fichajes, a diferencia del año pasado, empezaron siendo titulares, y es algo que esperas, que los que contratas de refuerzo empiecen contando desde el principio"

OBJETIVO SEIS PRIMEROS

"Es reconocer el sitio en el que estás. ¿Es garantía de algo? No, pero exigencia, por supuesto. Y reconocerla te provoca que le prestes la máxima atención al trabajo del día a día. Y si encima te dan mimbres..."

MERCADO

Inscripciones: "Es mérito del Deportivo. Ahí está muy bien. Todos juegan con las mismas normas. Habla bien del Deportivo"

"Me conformo que la plantilla se quede como está y que llegue un delantero del gusto del entrenador"

Bouldini: "El problema es que teníamos las expectativas tan bajas que a poco que haga... es cierto qu es un jugador de características diferentes. Depende del delantero que fiches, si es uno que va al espacio... Bouldini es diferente y te lo puedes quedar"