Liaño, sobre las palabras de Fernando Soriano (Director Deportivo): "Indefinición..."

En la sección de El Vestuario analizamos el empate ante el Mirandés y las palabras del Director Deportivo, Fernando Soriano, en las que evitó asegurar la continuidad de Gilsanz en el banquillo la próxima temporada

palabras de soriano

“Me confirma que no se cuál es el objetivo del club para esta temporada y para la próxima. Da idea de una indefinición tremenda y solo los resultados te van marcando los objetivos”

“Si el criterio del club es la simple permanencia, con lo que ha traído le dio para conseguirlo...”

“El más señalado es el Director Deportivo. El 90 por ciento del once titular estaba ya la temporada pasada. La pila de fichajes no han mejorado lo que había y eso es un fracaso del que ha gestionado el tema de los fichajes”

“Si no crees, a la larga está condenado al cese del entrenador”

mirandés-deportivo

“El partido no nos descubrió nada diferente. Dependemos de las actuaciones individuales de lo que marcan las diferencias. En el momento en que el partido se pone cuesta arriba hay muy pocos recursos de los que tirar. Solo mirando los resultados puedes estar contentos pero las sensaciones que me transmite el equipo en muchas fases de los encuentros no me dan para objetivos mayores a la permanencia”