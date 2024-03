Liaño, sobre el Nástic-Deportivo: "No hay motivos para dudar, seríamos totalmente injustos”

NÁSTIC-DEPORTIVO

“Lo viví con tranquilidad. Si valoro el partido, aislado y sin contexto, hoy diría algo diferente por el juego, pero no nos debemos olvidar de dónde veníamos y dónde estábamos. El balance es tan positivo que lo de Tarragona no deja de ser un aliciente más para no perder el norte y saber lo difícil que será de aquí al final completar la remontada tan tremenda que estamos haciendo”

NOTA AL EQUIPO EN TARRAGONA

"Un 6. Con esta nota no quiero rebajar el nivel de exigencia que tenfo, pero el escenario es de exigencia, empiezas a entrar en la fase final de temporada y los puntos son más complicados de sacar, le ganamos el golaveraje al rival...enfrente un equipo que es el mejor local. Parreño ha demostrado que se puede confiar en él. El único pero que le pongo al partido es que cuando nos adelantamos, el Nástic se muestra tocado y no somos capaces de rematarlo. Entran en un momento de duda y en el partido no pasaba nada. No fue nuestro mejor día. Salimos líderes y toca pensar en el siguiente partido. Será duro y nos queda mucho por pelear. No hay motivos para dudar, seríamos totalmente injustos”