Liaño, sobre los cambios de Idiakez en el Deportivo-Sabadell: "Ataque de entrenador..."

DOS EMPATES SEGUIDOS

No estoy preocupado ni decepcionado pero sí fue una oportunidad perdida para poner tierra de por medio.

De los diez últimos partidos fue le peor en cuanto a fútbol. El día del Nástic había nivel y nos superó y era a domicilio. Contra el Sabadell el equipo no estuvo a su nivel. A pesar de todo, si Lucas mete el penalti, estoy convencido de que nos hubiésemos llevado la victoria

NOTA ANTE EL SABADELL

Un 4. No lo puedo aprobar, no se hizo lo suficiente

CAMBIOS

Le dio un ataque de entrenador. Tal y como está el equipo, si tienes que hacer un cambio debes hacer hombre por hombre y poco más. Quiso jugar a entrenador, lo trato de explicar en la rueda de prensa y desde el punto de vista del entrenador está muy bien... pero que lo deje para la Play

¿Con los cambios, cuántos jugadores estaban fuera de posición? Un pequeño caos cuando la realidad es que si no está bien Mella, o pones a Davo o dale la oportunidad a Quintero, que para eso lo has traído. Creo que caemos en el error de querer ganar ya en el minuto uno y podemos marcar en el sesenta o setenta. No nos sale bien desde el principio y caemos en la precipitación y eso nos desquicia y caemos en la ansiedad . En Riazor los partidos se hacen muy largos

SUSTITUTO DE MELLA

Idiakez va a poner a Davo y yo le daría la oportunidad a Quintero