El Deportivo perdió en Huesca 2-1 su segundo partido de la temporada y tocaba analizarlo con Paco Liaño en nuestra habitual sección de los lunes en El Vestuario. Además, también se habló de un mercado que cierra esta semana, días donde el club todavía tiene operaciones de entradas y salidas durante estos días

DOS DERROTAS

"Lo que necesitamos es no cometer errores ya sabidos. Frente al Oviedo regalamos media parte y frente al Huesca regalamos media parte y lo hacemos porque partimos de una alineación que no es la adecuada y es de todos sabidos. Lecciones de año pasado que ya estaban aprobadas... el hecho de poner a tu mejor jugador en su posición más cómoda. Lucas no puede jugar de delantero centro. Hemos empezado los dos partidos con Lucas jugando de delantero centro y eso es responsabilidad de Idiakez y el sabe que como mejor juega este equipo es con un delantero referencia. Hemos regalado 90 minutos de 180. No es un error, es cabezonería. Esa solución ya la tenías, no la busques"

"Lo que diferencia las categorías es que hay más calidad y error que cometes error que te hacen pagar"

MERCADO

"Si es posible traer un delantero de mayor calidad, perfecto, porque es un puesto necesario y haríamos bien en reforzarnos"

"El otro día decía si nos podían dejar jugar con doce. El problema del entrenador es que tiene unos compromisos con jugadores que le dieron mucho el año pasado y con otros jugadores que han venido para mejorar la plantilla, no los pone porque no sabe a quién quitar. Si has pedido refuerzos, tienes que ser el que los pongas en la alineación inicial"

"No entiendo como el otro día no son titulares Helton y Obrador. Y me centro en el caso del portero. Me habéis escuchado que con Germán estaba la portería bien cubierta, pero si se ha decidido traer a Helton, tiene que estar jugando, porque si no no tiene sentido su fichaje"