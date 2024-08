Liaño, sobre el estreno del Deportivo: "En general, no estoy especialmente preocupado”

ANÁLISIS GENERAL

“En cuanto al juego, estoy bastante satisfecho pero estamos en otra categoría y si el año pasado cometías errores, no se traducían en goles. Ahora, sí. Y estamos cortos de efectivos. El error más grave es colocar a nuestro jugador más diferencial en una posición en la que no juega bien y, tengo la sensación, que además no le gusta”

“En general no estoy especialmente preocupado”

GOL DEL OVIEDO

“Tenemos que quitar de nuestro vocabulario lo de pequeños detalles. La estrategia es fundamental. Pequeño detalle, nada. Esto es algo fundamental que se traduce en puntos”

POCOS CAMBIOS

“Tengo dudas de que el entrenador sea capaz de cambiar el ritmo de partidos con los cambios. Hubo un momento en que el equipo necesitaba no solo cambiar hombres sino también el sistema. El Oviedo se dedicó a defender con orden y experiencia, cerraba las lineas. Con eso le bastó. Con el cambio de Cazorla incluso tuvieron algo más la pelota. No hubo arreón final porque no había gas. Villares acabó tremendamente agotado y acabó en el campo”.





MERCADO

“No vale cualquier jugador. La plantilla tiene carencias”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Lo del lateral izquierdo todos estamos de acuerdo. Y a mi me hace falta un central izquierdo”

Escucha el programa completo de Deportes COPE Coruña