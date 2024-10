Liaño, sobre el Deportivo-Málaga: "Lo de Yeremay es un espectáculo"

Como cada lunes en nuestra sección de El Vestuario, Paco Liaño analiza el partido del Deportivo. El equipo de Idiakez empató a cero en Riazor contra el Málaga y vuelve a estar en zona de desceno

DEPORTIVO-MÁLAGA

“Al margen de análisis tácticos, me lo pasé bien viendo el partido y me gustó el Dépor. Para mi, fue el mejor en Riazor hasta el minuto 70, que me dio la sensación de que al equipo se le acabó el gas y que el Málaga estuvo un poco por encima de nosotros”

“Que el Dépor con espacios es letal lo sabemos, y para muestra el Albacete. Cuando haces las cosas con normalidad y poniendo a quién debes poner, las cosas salen mejor”

“Creo que el Dépor hizo méritos para ganar y lo único que me sigue preocupando es cierta endeblez defensiva”

“Vimos un buen partido en Riazor con dos equipos que se basan en canteranos”

“El empate no fue justo, hizo más el Dépor”

NOMBRES PROPIOS

“Muy buen partido en el lateral, sobre todo en la parcela atacante”

“La pareja Mfulu Villares funciona mejor que la anterior”

“Lo de Yeremay es un espetáculo. El partido que se marca jugando por dentro...”

“Mella es más discontinuo porque no necesita tanto la pelota pero con espacios...”

“Barcia te da salida de balón”

ZONA DE DESCENSO

“El equipo va adquiriendo una serie de variantes que le hace estar cerca de ganar los partidos. Para mí, eso es una buena noticia a pesar de estar en la zona baja y que podrías ser más negativo”