Liaño, sobre el Deportivo-Arenteiro: "Necios si nos derrumbamos pero bobos si no sacamos lecciones"

DEPORTIVO-ARENTEIRO

“Seríamos pelín necios si le sacamos demasiada punta a lo que ocurrió o derrumbarnos pero demasiado bobos si no intentamos extraer lecciones que nos ayuden a afrontar los próximos partidos”

“El entrenador no supo manejar el partido. No me conformo con que el partido lo ganen los jugadores, como venía siendo habitual en la segunda vuelta. Necesito que el entrenador, en un momento dado, haga modificaciones. No pasa solo por cambios de jugadores, sino también de posiciones”

NOTA Y EL MEJOR

“No llega a cuatro. Para mi, un suspenso claro”

“Villares le tocó cubrir demasiado espacio. Le tocó correr y acabó desfondado”.

IDIAKEZ

“Tiene más habas de las que cuenta. Ha reducido la plantilla a esas habas contaqdas. Los cambios los adivinamos todos y eso es una mala gestión. No se le puede poner un pero al once, es el que haríamos todos. No haríamos todos las modificaciones. La apuesta por los cambios no cotizaría. Siempre salen los mismos jugadores y es demasiado previsible”

VESTUARIO

“El vestuario ha demostrado en la primera vuelta, donde se vivieron momentos bastante más críticos, que estaba unido y salió adelante, pero que sí haya capacidad de análisis”